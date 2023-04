Novo painel de futebol da UEFA sugere alterações à regra da mão na bola

O Painel de Futebol da UEFA recomenda mais clareza na lei que pune a mão na bola e que se avance com alterações já na próxima época. Uma sugestão que surgiu na sequência da reunião inaugural deste órgão que teve lugar nesta terça-feira, em Nyon.

Este painel, que inclui treinadores como Carlo Ancelotti e José Mourinho, para além de ex-jogadores como Paolo Maldini e Luís Figo, foi aprovado pelo Comité Executivo da UEFA com o intuito de dar opiniões independentes sobre temas relacionados com futebol.

Nesta semana, pronunciou-se sobre a mão na bola e especificamente sobre a indicação de que nem todos os toques na mão ou no braço constituem uma infracção às leis do jogo.

"O painel recomenda que a UEFA clarifique que um jogador não pode ser punido se a bola tiver sido previamente desviada no seu próprio corpo e, particularmente, se a bola não for na direcção da baliza", esclarecem, rebatendo a ideia de que todos os remates interceptados com o braço devam ser punidos.

De resto, e já depois de sugerir que a UEFA deve contactar o International Board para fazer as necessárias alterações à lei, este painel acrescenta que um jogador só deve ser admoestado com cartão vermelho por travar uma bola de golo se "deliberada e intencionalmente" tocar na bola com a mão ou com o braço.