Hóquei: FC Porto vence clássico no fim da fase regular da Liga

Apesar do desaire, Benfica terminou no primeiro lugar da classificação. O play-off que decidirá o campeão terá início no dia 10 de Maio.

A fase regular do campeonato nacional de hóquei em patins terminou nesta terça-feira, com destaque para o triunfo do FC Porto no pavilhão da Luz, sobre o Benfica (2-3), no clássico da 26.ª jornada.

Já com os oito primeiros lugares, que dão acesso ao play-off, decididos, o jogo de maior cartaz realizou-se em Lisboa, com o FC Porto a impor-se ao rival graças a uma tremenda eficácia na finalização na primeira parte.

Os "dragões" chegaram mesmo ao 0-3, com golos de Mena e Gonçalo Alves (2), e, apesar do maior domínio e total superioridade nas acções ofensivas e número de remates, os "encarnados" não conseguiram melhor do que reduzir a expressão do desaire, por Pablo Álvarez (2).

Apesar da derrota, o Benfica termina esta fase no primeiro lugar, com 66 pontos, mais quatro do que o segundo, o Sporting, que encerrou esta etapa com um surpreendente empate, em casa, diante do Parede (2-2), que já estava despromovido.

Na terceira posição ficou o o OC Barcelos (ganhou em Paço d’Arcos, por 4-5), com 61 pontos, enquanto o FC Porto foi quarto, com 57.

O play-off que decidirá o campeão nacional arranca no dia 10 de Maio, com os seguintes jogos, numa eliminatória decidida à melhor de três: Benfica-HC Braga, Sporting-Sp. Tomar, OC Barcelos-AD Valongo e FC Porto-Oliveirense.