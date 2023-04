Uma mão-cheia de lances para avaliar dentro da área

Benfica-Estoril

Minuto 21: Tiago Araújo toca com a perna direita na perna também direita de Aursnes, de forma muito ligeira e sem qualquer consequência para a acção do remate, razão pela qual não houve motivo para penálti.

Minuto 31: boa intervenção do VAR ao indicar que houve infracção para penálti a favor do Benfica, pois Tiago Araújo entrou fora de tempo, falhando a bola e pontapeando de forma clara a perna esquerda de João Mário.

Minuto 35: a defesa do penálti por parte de Dani Figueira foi correcta e de acordo com as alterações que têm existido em relação à posição dos guarda-redes. Na ocasião, com o pé direito avançado em relação à linha de baliza e o esquerdo atrás dessa mesma linha cumpriu com aquilo que é possível fazer antes de a bola partir.

Minuto 72: golo bem anulado a Musa por fora-de-jogo (111 cm) de Aursnes na construção da jogada no corredor direito do ataque dos "encarnados".

Minuto 86: Otamendi, que já tinha cartão amarelo, deveria ter sido expulso por acumulação de cartões, quando entrou de forma muito negligente, com um pisão de sola e com os pitons no peito do pé direito de Pedro Álvaro.

Minuto 90+3: Pedro Álvaro chega tarde à bola e acaba por, com o pé direito, pontapear o pé direito de Musa, tirando desta forma o jogador "encarnado" do lance. Por se tratar de uma clara oportunidade de golo anulada, o jogador do Estoril deveria ter sido expulso.

Paços Ferreira-FC Porto

Minuto 5: é Taremi quem estica a perna e todo o seu corpo para a esquerda provocando o contacto com Ferigra. Lance legal e sem motivo para penálti.

Minuto 33: VAR reverte um penálti inicialmente assinalado pelo árbitro. Boa decisão, pois Antunes tem apenas um ligeiro contacto ao nível da perna direita, insuficiente para a queda, e nas costas também não há nenhuma carga incorrecta sobre Pepê.

Minuto 43: Rui Pires chegou primeiro, tinha a posição ganha e ficou estático, sendo que foi Manafá que foi ao contacto, forçando assim o choque ao nível dos joelhos, razão pela qual não houve motivo para pontapé de penálti.

Minuto 45+3: em tackle com salto de longe e com velocidade, o ligeiro toque dado por Holsgrove no pé esquerdo de Pepê foi suficiente para a queda e perda da posse de bola, razão pela qual foi expulso por acumulação de cartões amarelos.

Minuto 62: Nuno Lima foi imprudente na forma como se aproximou e pisou o calcanhar de André Franco, razão pela qual o pontapé de penálti a favor do FC Porto foi bem assinalado.

Minuto 87: Wendell, com o braço esquerdo, toca no braço esquerdo de Thomas, fazendo com que este rodopie e não consiga rematar nas melhores condições. Ficou um penálti por assinalar a favor do Paços de Ferreira.

Vitória-Sporting

Minuto 43: Johnston escorregou sozinho já no interior da área leonina. sem que Ugarte tivesse cometido qualquer infracção, razão pela qual não houve motivo para penálti.

Minuto 45+1: no momento do passe de Johnston, André Silva, que marcou o golo, estava adiantado em relação ao penúltimo adversário (7 cm), motivo pelo qual o VAR reverteu a decisão inicial e anulou o golo.

Minuto 67: a bola rematada por Nelson da Luz bateu na bacia de Coates, que estava de costas. Depois, a avaliar pelas imagens, não parece ter ressaltado para o braço esquerdo, que estava, contudo, em posição normal.

Minuto 86: Bamba, no interior da área, pisa de forma evidente e negligente Morita, razão pela qual ficou um pontapé de penálti por assinalar a favor do Sporting. Faltou a ajuda e intervenção do VAR.

Minuto 88: Coates estava adiantado (24 cm) em relação ao penúltimo adversário, por isso, o golo que obteve foi correctamente anulado pelo VAR.