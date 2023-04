P24. Estamos preparados para a Jornada Mundial da Juventude?

A menos de 100 dias da Jornada Mundial da Juventude 2023, as obras correm a bom ritmo. Na foz do Trancão, ganha forma um novo parque verde. Mas há quem tema a futura decadência do espaço. Neste P24 ouvimos o jornalista Samuel Alemão.

