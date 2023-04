Entre recados e alertas, as mensagens do Presidente no 25 de Abril

O crescimento económico, os populismos ou a estabilidade política têm marcado os discursos da comemoração do 25 de Abril do Presidente da República.

O Presidente da República discursa nesta terça-feira pela oitava vez na comemoração do 25 de Abril na Assembleia da República. Entre recados e alertas, tanto ao Governo como à oposição, os discursos do chefe de Estado têm-se centrado na necessidade do crescimento económico e distribuição da riqueza, no perigo dos populismos ou na importância da estabilidade e unidade políticas. Este ano, adivinha-se, pelo menos, uma nova referência: ao Presidente da República Federativa do Brasil, Lula da Silva, que estará presente numa sessão solene prévia no Parlamento.