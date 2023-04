Despedimento Duvidoso

O que é uma justa causa do despedimento para o autor da mesma, pode não ser para a pessoa visada, o que no caso da polémica com a CEO da companhia aérea portuguesa, acaba por ser duvidosa, tendo em conta que o afastamento da mesma pode ter sido o facto de ter que lidar com situações contrárias à sua gestão, e onde a influência política, poderia não ser a melhor opção.

Se de facto nada existe a esconder sobre a causa do despedimento da gestora da TAP, a salvaguarda do interesse público, como argumento para a recusa na divulgação do fundamento jurídico para tal despedimento, não deveria ser ocultada aos olhos da opinião pública, o que só vem reforçar as dúvidas sobre o que esteve na origem do mesmo.

A dúvida sobre se existe um parecer jurídico sobre o episódio de despedimento na companhia só vem mostrar que na governação existem muitas situações ocultas da opinião pública. Não se percebe o porquê de o Governo, se nada tem a esconder sobre esta matéria, não se apressar a esclarecer os cidadãos para que sejam dissipadas todas as dúvidas e prevaleça a confiança que se espera do Governo do país.

Américo Lourenço, Sines

O "bando de mentirosos"

O texto de João Miguel Tavares deste sábado expõe, preto no branco, a situação vergonhosa dum Governo sem rei nem roque. Os portugueses não podem mais suportar semelhante falta de pudor manifestada por membros do Governo.

A invenção dum parecer jurídico que não se podia entregar à Comissão Parlamentar de Inquérito por razões de confidencialidade, o qual afinal nem existe, configura apenas mais um novelo neste sucessivo enrodilhar de mentiras em que se têm envolvido governantes desqualificados. Basta! Ou o primeiro-ministro limpa o assunto, remodelando urgentemente o Governo com gente qualificada, ou teremos de escutar novamente a voz do povo.

José Sousa Dias, Ourém

A diplomacia da "terceira via" de Lula e os seus "Heterónimos"

Na 13.ª cimeira luso-brasileira, Lula da Silva "tem sido o cara" da diplomacia pacifista da "terceira via". Tal sucede, após as recentes e controversas declarações do Presidente do Brasil sobre a responsabilidade da Ucrânia na guerra e o papel impulsionador da União Europeia neste conflito que geraram dissabores, no entender de várias personalidades nacionais e europeias.

De facto, como leitora e telespectadora, parece-me que a comunicação de Lula é feita de dualidades, por vezes, quase num hipotético cenário de "heterónimos", vislumbrando-se dois ou mais "Lulas". Se, por um lado, muitos admiram Lula pelo seu percurso humanista e pela sua diplomacia clarividente, outros acusam-no de ter uma posição simpatizante da Rússia no conflito com a Ucrânia.

Nesta cimeira luso-brasileira – após sete anos de interrupção –, Lula foi confrontado com a inquietude que a sua semiótica sobre a guerra entre a Rússia e a Ucrânia suscitou, e perante o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa, explicou a sua posição de forma mais objectiva e assertiva. Afinal, e, pese embora as palavras mais "árduas" face à União Europeia e desvalorização do papel de vítima da Ucrânia, Lula da Silva reconhece o direito de integridade territorial da Ucrânia, defendendo, todavia, uma "terceira via" de paz. Isto porque acredita que "a paz deve ser construída com a ajuda de países que coloquem à mesa a Rússia e a Ucrânia", mesmo com todas as dificuldades equacionadas.

Podemos, assim, confiar em Lula? Uma coisa é certa, Lula "é o cara da diplomacia", tanto que num futuro próximo, será, talvez, hábil em IA [Inteligência Artificial] e a falar Zhong Yú (mandarim).

Daniela Gonçalves, Oeiras

Gostei!

Gostei, mais uma vez, do PÚBLICO deste sábado, 22 de Abril, da pluralidade de opiniões expressa. De um lado, José Miguel Tavares acusando o Governo, do outro, António Barreto explicando que os governos são avaliados em eleições e só devem cair quando não garantam o regular funcionamento das instituições, explicando o que são “instituições”. Pelo meio José Pacheco Pereira colocando à mostra o que muitos media andam a fazer, colaborando na campanha de que tudo corre mal no público, esquecendo-se do privado. Gostei.

Ricardo Charters-d’Azevedo, S. Pedro do Estoril