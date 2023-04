Cinco meses depois de acordar de um coma, uma mulher correu a Maratona de Boston

Rachel Foster estava prestes a morrer. Dez dias após um acidente de scooter, que lhe estilhaçou vários ossos e causou múltiplas fracturas no crânio, a mulher estava em coma, com os sinais vitais no mínimo, e os médicos estavam preparados para a retirar do suporte de vida. Foi então que Rachel acordou — e decidiu que queria correr uma maratona.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt