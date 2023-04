Matthew Perry vai retirar insulto a Keanu Reeves das suas memórias: “Foi estúpido”

Após o lançamento do livro, em Novembro passado, as críticas não se fizeram esperar e o actor veio prontamente a público esclarecer que não tinha nada contra o protagonista de Matrix.

O actor Matthew Perry, conhecido por ter interpretado o Chandler na série Friends, vai retirar referências “estúpidas” a Keanu Reeves do seu livro de memórias, Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing, editado pelo Headline Publishing Group, em 2022, e que ainda não chegou a Portugal​.

“Eu disse uma coisa estúpida”, admitiu Perry, numa conversa durante o Festival dos Livros de Los Angeles, no último sábado, adiantando que está pronto para corrigir o seu erro. “Qualquer versão futura do livro não terá o seu nome”, garantiu.

“Usei o seu nome porque vivo na mesma rua”, explicou, sublinhando que podia ter posto o seu próprio nome naquela frase. “Foi apenas estúpido”, concluiu.

Numa passagem do livro, Matthew Perry escreve: “River [Phoenix] era um homem bonito, por dentro e por fora — demasiado bonito para este mundo, como acabou por se revelar. Parecem ser sempre os tipos realmente talentosos que se afundam. Porque é que criativos como River Phoenix e Heath Ledger morrem, mas Keanu Reeves ainda caminha entre nós?”

Após o lançamento do livro, em Novembro passado, as críticas não se fizeram esperar e o actor veio, prontamente, a público esclarecer que não tinha nada contra o protagonista de Matrix: “Sou na verdade um grande fã do Keanu [Reeves]. Escolhi apenas um nome aleatório — erro meu. Peço desculpa. Devia ter usado antes o meu próprio nome.”