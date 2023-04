Comediante Pete Davidson protagoniza momento de fúria com fã

Pete Davidson juntou-se, neste domingo, a Jon Stewart para ver os New York Knicks vencerem os Cleveland Cavaliers, no quarto jogo dos play-offs da NBA, a liga norte-americana de basquetebol, mas o final da partida trouxe-lhe dissabores quando um desconhecido lhe pôs a mão sobre os ombros.

Davidson, de 29 anos, que estava a tirar fotos com fãs que o interpelaram, reagiu rapidamente, empurrando com violência o homem, que acabou por se afastar.

O humorista, que será anfitrião do programa Saturday Night Live, no dia 6 de Maio, continuou a posar para as imagens com fãs, parecendo ultrapassar instantaneamente o incidente, mas o momento captado em vídeo acabou por chegar às redes sociais — só no Twitter, um vídeo já foi visualizado mais de 1,8 milhões de vezes.

here’s angry pete davidson ?? pic.twitter.com/WgQsZO2a4H — Clique Productions (@ImClique_) April 23, 2023

O comediante tem acolhido inúmeras mensagens de apoio: “O Pete está a esforçar-se para ser simpático e tirar fotografias com os fãs. Ele não tem de o fazer. Eu teria reagido exactamente da mesma forma se algum estranho se aproximasse assim de mim”, lê-se num dos comentários.