Zoo de Lisboa avisa para burla no Facebook: página falsa pede dinheiro e dados bancários

“Burla no Facebook em nome do Jardim Zoológico atinge à data 14 mil pessoas”, indica nota do Zoo de Lisboa. Página falsa informa seguidores que ganharam passatempo, pede dados e dinheiro.

O Jardim Zoológico de Lisboa lançou um alerta sobre uma página falsa de Facebook que, assumindo-se como LisbonZoo, se faz passar pela centenária instituição lisboeta.

"A página é falsa e está a utilizar o nome da instituição para divulgar um passatempo, onde são solicitados os dados bancários dos participantes", avançou o Zoo de Lisboa em comunicado.

Segundo comunicação do Zoo, a "burla no Facebook em nome do Jardim Zoológico atinge à data 14.000 pessoas". A página falsa usa a direcção facebook.com/LisbonZoo.

A página falsa diz-se página oficial, mas terá sido criada em finais do ano passado e só apresenta movimentação desde 15 de Abril. Nos seus dados, indica o site correcto do Jardim Zoológico de Lisboa, mas, atenção, o mail indicado não integra os oficiais (é, aliás, Gmail).

Entre 23 e 24 de Abril, "todos os participantes receberam uma mensagem através do chat do Facebook a informar que ganharam o passatempo e que deverão indicar os dados do cartão", explica a comunicação do Zoo de Lisboa.

Objectivo: "ser cobrado 2 euros de envio da oferta (quatro bilhetes para o Zoo)".

No seu aviso, o verdadeiro Jardim Zoológico "adverte que se trata de um esquema de burla e que mais de 100 vítimas já contactaram a instituição a questionar a veracidade do passatempo".

Na verdade, de momento, o jardim "não está a realizar nenhum passatempo no Facebook", sublinhando-se: "A conta é falsa assim como a oferta. Não partilhe os seus dados nem envie dinheiro".

Um detalhe importante no caso em apreço: o Jardim Zoológico de Lisboa não tem Facebook oficial. Aliás, "apenas realiza passatempos através do seu site ou através do Instagram @jardimzoologico_oficial”. Aviso do Zoo sobre o falso passatempo pode ser lido aqui.