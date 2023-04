Clientes do Credit Suisse retiraram 62 mil milhões de euros do banco

Corrida aos depósitos antes do anúncio de fusão com a UBS fez sair do segundo banco suíço um montante total de 62 mil milhões de euros.

A crise de confiança que atingiu em Março o segundo maior banco da Suíça já pode ser medida: 61,2 mil milhões de francos suíços (ou cerca de 62 mil milhões de euros ao câmbio actual) foi quanto os clientes do Credit Suisse retiraram da instituição nos dias até governo e regulador suíços cozinharem a sua fusão com a UBS, travando perdas históricas em bolsa e o colapso de um banco com impacto sistémico.

“O Credit Suisse registou saídas significativas de activos, em particular na segunda metade de Março”. Esta fuga de activos, dos quais 57% eram depósitos, “moderou-se, mas não se inverteu” até hoje, assumiu o banco nos resultados do primeiro trimestre, divulgados esta segunda-feira.

O banco registou no trimestre um resultado líquido de 12,8 mil milhões de francos suíços (cerca de 13 mil milhões de euros), que “reflecte essencialmente a liquidação total de obrigações” no valor de 15 mil milhões de euros, ordenada pelo supervisor suíço, a Finma, como forma de salvaguardar a situação de capital do banco, mas que já começou a fazer chegar queixas dos credores a tribunal.

Em termos ajustados, o banco registou um prejuízo antes de impostos de 1,3 mil milhões de euros no trimestre.

O Credit Suisse admite que este êxodo de activos “deverá conduzir a uma redução do resultado líquido e das comissões e taxas”. “Em particular”, refere o banco, “é provável que haja uma perda substancial na área de gestão de fortunas, no segundo trimestre”, mas também “perdas substanciais” na banca de investimento e ao nível do grupo.

Segundo o Financial Times (FT), a dimensão da corrida aos depósitos (numa instituição que tinha a gestão de fortunas entre os seus principais negócios e que nesta unidade perdeu 9% dos activos) demonstra bem a dificuldade da tarefa que a UBS tem pela frente depois de ter negociado o controlo do seu rival por três mil milhões de francos suíços (cerca de 3030 milhões de euros).

A maior operação bancária de sempre desde a crise financeira de 2008, cozinhada de urgência para travar o pânico nos mercados financeiros, beneficia ainda de 110 mil milhões de euros em garantias do governo suíço (9,1 mil milhões em garantias directas e 101 mil milhões em liquidez com garantia pública).

Juntar UBS e Credit Suisse cria muitas redundâncias e obrigará a uma restruturação significativa e, segundo os analistas ouvidos pelo FT, comporta “grandes riscos de integração para a UBS”.

Os dois bancos podem vir a perder clientes, especialmente aqueles muito ricos que têm fortunas sob gestão nas duas instituições e que poderão optar por entregá-las a outros bancos.

“A magnitude das perdas e da saída de fundos é alarmante”, disse ao FT Thomas Hallett, analista da casa de investimento Keefe, Bruyette & Woods.

“Ainda não acabou. Resumidamente, mesmo que a UBS seja capaz de reduzir custos em oito mil milhões de euros em 2027, a trajectória das receitas está tão danificada que esta fusão poderá vir a afundar os resultados operacionais do banco, a não ser que seja anunciado um plano de reestruturação ainda mais profundo”, afirmou.

Juntos, os grupos UBS e Credit Suisse têm 120 mil trabalhadores (70 mil e 50 mil respectivamente) e até agora tem sido dito que a integração dos dois bancos poderá levar a um corte de cerca de um terço dos trabalhadores.

Entre eles, acredita-se que os 17 mil trabalhadores que trabalham no banco de investimento do Credit Suisse podem vir a ser os mais afectados.