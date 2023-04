Sporting explorou o lado sombrio do Vitória

O jogo que encerrou a jornada 29 da Liga portuguesa destapou aquilo que tem sido o Vitória em 2022-23: na primeira parte, viu-se a equipa difícil de contrariar no Estádio D. Afonso Henriques, muito organizada e capaz sem bola; na segunda, entrou em campo a versão que dá corpo ao actual ciclo de seis jogos consecutivos sem ganhar. Aproveitou, e bem, o Sporting para se impor por 0-2, no Minho, e manter ainda a esperança de chegar ao terceiro lugar da Liga, que continua a sete pontos de distância.

Muito do que foi o desfecho do encontro ficou decidido entre os minutos 45 e 47. No primeiro momento, mesmo antes do intervalo, o Vitória ainda festejou um golo que nasceu de um grande lance individual de Johnston e desvio de André Silva — não valeu, porque o brasileiro estava 7cm adiantado. No segundo momento, no primeiro ataque do Sporting após o reatamento, um remate à velocidade de um passe, de Pedro Gonçalves, acabou no fundo das redes da baliza. E este contou.

Positivo/Negativo Positivo Edwards Não marcou, mas foi o principal dínamo ofensivo do Sporting, ora mais pelo corredor central (no primeiro tempo), ora mais pelo direito (no segundo).

Positivo Bamba O melhor elemento do Vitória. Uma mão-cheia de cortes providenciais e posicionamento sagaz, com um erro (77’) que não manchou a exibição. Negativo Celton Biai Não teve muito trabalho, mas quando foi forçado a intervir foi infeliz. No primeiro golo podia ter feito melhor, no segundo não podia ter feito pior.

Até ao golo invalidado aos vimaranenses, assistiu-se a um Vitória tremendamente rigoroso nas marcações, a alternar entre o 5x3x2 e o 5x4x1 sem bola, em função da zona de pressão que escolhia. Colectivamente, a equipa mostrava-se capaz de anular um Sporting que só se tornava verdadeiramente perigoso quando conseguia soltar Marcus Edwards no corredor central. E, quando isso acontecia, aparecia quase sempre Ibrahima Bamba.

O médio defensivo adaptado a central foi, juntamente com Janvier e Johnston, um dos mais capazes da formação minhota, muito coesa na distância entre sectores e forte nos duelos individuais. Paradigma que beneficiou do facto de o Sporting, procurando essencialmente jogar à largura (com Esgaio aberto na direita e Nuno Santos na esquerda), circular a bola com pouca velocidade.

O 0-0 ao intervalo era, pois, tão justo quanto previsível — apesar de um par de bolas paradas ofensivas promissoras do Vitória e de duas chegadas dos “leões”, sem consequências, a zona de finalização.

Ao intervalo, Moreno fez uma alteração que acabou por não resultar. Lançou Dani Silva, mais capaz com bola, para o lugar de André André, mais combativo e forte na ocupação de espaços. Se a ideia era comandar o jogo a partir do corredor central, não chegou a materializar-se porque o adversário inaugurou o marcador um minuto depois, num lance em que Celton Biai terá confiado em demasia no golpe de vista.

Com o golo, o Vitória impacientou-se e o Sporting cresceu. Os “leões” subiram as linhas e Ugarte invadiu o meio-campo vimaranense nas acções de pressão, Chermiti (inexistente no primeiro tempo) passou a fazer mais movimentos de ataque à profundidade, à direita, enquanto Esgaio explorou progressivamente o espaço interior, criando situações de igualdade numérica. Resultado? Os lisboetas tornaram-se donos e senhores do jogo.

Pedro Gonçalves dispôs, então, de um par de ocasiões para dilatar a vantagem, Chermiti também e, apesar da maior ousadia de Moreno (lançou Nelson da Luz, Zé Carlos e Anderson Silva), seria o Sporting a levar novamente a bola às redes da baliza. Aos 89’, na sequência de um livre, Coates cabeceou com sucesso, mas estava adiantado no momento do passe.

Com o encontro mais partido, em função de uma ténue tentativa do Vitória de esticar o jogo, terreno fértil para o recém-entrado Francisco Trincão, seria uma bola longa do Sporting a sentenciar as contas: Arthur Gomes, também ele saído do banco, rematou com espontaneidade e Celton Biai teve uma abordagem infeliz, que serviu somente para confirmar o lado sombrio dos minhotos.