Terça na TV: um 25 de Abril para pensar o mundo

CINEMA

Quase Famosos

AXN White, 13h44

Cameron Crowe (oscarizado pelo melhor argumento original) recorda o glamour dos anos 1970 em tom autobiográfico, através da história de um aspirante a jornalista musical que embarca com uma banda em digressão. Patrick Fugit, Philip Seymour Hoffman, Billy Crudup, Jason Lee, Kate Hudson e Frances McDormand formam o núcleo central do elenco.

Laços de Família

RTP1, 00h06

Saltitando entre a década de 1980 e os dias de hoje, foca-se na relação em apuros de Vanda (Alba Rohrwacher) e Aldo Prima (Luigi Lo Cascio), um casal de Nápoles. Poderá o casamento sobreviver ao caso dele com uma mulher mais nova? Daniele Luchetti realiza este filme baseado no romance de Domenico Starnone.

DOCUMENTÁRIOS

Para Mim Tu És Ceausescu

TVCine Edition, 12h30

Vencedor do Prémio Revelação no DocLisboa em 2021, o filme de Sebastian Mihailescu aborda o legado do ditador romeno Nicolae Ceausescu (1918-1989) de forma original: filma actores entre os 15 e os 22 anos numa audição para o papel de um jovem Ceausescu, que implica interpretarem páginas da história do seu país e contactar indirectamente com realidades estranhas a muitos deles.

Para Mim Tu És Ceausescu abre o especial Pensar o Mundo em Abril, um bloco de sete documentários para estimular “uma reflexão política do mundo, quer através da releitura de um passado histórico, quer por forma do combate à opressão no presente”, faz saber o TVCine.

A seguir vem A Cordilheira dos Sonhos, de Patricio Guzmán, sobre o passado e o presente do Chile. Em Nheengatu: A Língua da Amazónia, José Barahona viaja guiado pela “língua misturada” que foi imposta aos indígenas pelos colonizadores. Assassins, de Ryan White, vai aos meandros da dinastia norte-coreana.

André Guiomar relata os últimos tempos do Bairro do Aleixo (Porto) em A Nossa Terra, o Nosso Altar. Já Os Fotocines de Sabrina D. Marques resultam de uma pesquisa sobre a Guerra Colonial e seus registos. O especial fecha com Daniel e Daniela, um road movie em que a jornalista Sofia Pinto Coelho acompanha um pai e uma filha à descoberta das raízes africanas.

A Caixa

AMC Crime, 22h30

Estreia. Uma história de crime real vai-se revelando aos olhos de um detective a partir do momento em que reabre um caso antigo e descobre uma caixa de provas “esquecida” nos arquivos da polícia.

Foi graças ao conteúdo dessa caixa que Chris Loudon conseguiu identificar Bruce Lindahl (1953-1981) como o responsável pelo homicídio de uma adolescente, nos anos 1970. Mais: a investigação permitiu estabelecer ligações a outros crimes violentos, compondo um historial que faria de Lindahl um dos maiores assassinos em série dos EUA.

Conceição Matos - Coragem Hoje, Abraços Amanhã

RTP2, 23h31

Estreia. A luta antifascista, a militância no PCP, as operações na clandestinidade, a detenção pela PIDE, a tortura cruel humilhante que sofreu às mãos da polícia política – sem nunca denunciar camaradas – e o julgamento dos seus torturadores depois do 25 de Abril. Tudo isto entra na história de vida de Conceição Matos (n. 1936, São Pedro do Sul), contada na primeira pessoa neste documentário de Edgar Feldman e Paulo Guerra.

MÚSICA

Agir - Cantando Abril

RTP1, 10h10

Recordação do concerto que Agir deu no palco do Capitólio, em 2021, rodeado de convidados (Ana Bacalhau, Carolina Milhanas, Gaspar Varela e outros), para recordar e dar novas roupagens a canções ligadas à revolução. Vêm do espólio de Godinho, Zeca Afonso, Fausto, Vitorino, Manuel Freire e também do pai de Agir, Paulo de Carvalho, a voz da senha revolucionária E depois do adeus.

INFANTIL

Hotel Transilvânia (V.Port)

AXN, 17h20

Este hotel é o único lugar onde os monstros podem estar em paz. Ou era. Um dia, um jovem humano aparece e causa o pânico entre os hóspedes. O pior é que Drácula, o dono e gerente, percebe que Mavis, a filha de 118 anos, tem um fraquinho pelo recém-chegado. Realizado por Genndy Tartakovsky, o filme inaugurou uma monstruosa saga animada. O segundo e terceiro filmes passam a seguir, com Drácula em apuros como avô e, depois, com a família a bordo de um cruzeiro.