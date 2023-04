Love & Death, a mesma história mas com Elisabeth Olsen em vez de Jessica Biel...

… e, vá, com David E. Kelley no guião e Jesse Plemons no elenco. Depois deCandy, é a segunda adaptação da história deste crime real passado no Texas em 1980 a estrear-se em poucos meses.

O que passa pela cabeça de uma indústria tão vasta para se dedicar, num curto espaço de tempo (nalguns casos, no mesmo ano ou com poucos meses de separação), a projectos tão semelhantes? São já estranhamente lendários os exemplos de O Cume de Dante e Vulcão, em 1997, ou de Armageddon e Impacto Profundo, em 1998, quatro filmes com a mesma premissa — erupção vulcânica ameaça povoação; asteróide ameaça Terra — que decidiram saltar para os cinemas num intervalo mínimo. Mas esta falta de originalidade ou de estratégia não se esgotou nos idos dos anos 90: Love & Death chega na próxima quinta-feira à HBO Max, sete meses depois de Candy se ter estreado na Disney+. Detalhe: neste caso contam exactamente a mesma história, variando apenas ligeiramente o elenco e a abordagem.

Primeiro, há que saber que se trata de uma história real e que ambas as séries tornam isso claro. Teoricamente são à prova de spoiler, porque a realidade assim o é, mas, tratando-se de uma história passada numa pequena comunidade texana e envolvendo dois casais e a sua igreja, não foi assim tão mediática no resto do mundo ao ponto de todos saberem como terminou. E Love & Death joga muito bem com isso. Há um crime, e ficamos por aqui para quem quiser ter a experiência mais límpida (e, factor essencial, não tiver visto já Candy).

David E. Kelley (Big Little Lies, Ally McBeal, Big Sky) escreve toda a série e Lesli Linka Glatter (Mad Men, Segurança Nacional) realiza todos os sete episódios. Optam pelo expediente de encandear o espectador com o crime num flash inicial e recuar até 1978, quando ainda tudo estava bem em Wylie, Texas, e Elisabeth Olsen, Jesse Plemons, Lily Rabe e Patrick Fugit cantavam no coro da igreja.

Há um caso amoroso e um aroma a liberdade sexual dos anos 1970, tresanda a "frustração de dona-de-casa" e à pressão que o papel de parede e as decorações tão rococó só podem exercer nas mentes dos quatro intervenientes nesta história. Se o argumentista, David E. Kelley, é um ex-advogado que se destacou em séries de tribunal e crime, com Big Little Lies viria a reconhecer-se nele um dom para filmar o drama doméstico, as grandes actrizes, a altivez do adultério e outras violências. Nicole Kidman, que com ele trabalhou nessa bem-sucedida ficção, é aliás uma das produtoras de Love & Death.

A série está construída como se nada a precedesse. Não esconde que algo corre mal, mas pouco revela sobre a quem e como, ainda que a história se baseie num caso real e bem conhecido nos EUA. E também vem ao mundo como se Jessica Biel não tivesse sido Candy há uns meses, dando a viver este caso numa plataforma concorrente (com um cabelo muito mais “de época” do que o de Olsen). A questão é que muitas das críticas a este díptico partem de um pressuposto de comparação, o que inquina o jogo.

Para já, há ainda poucas reacções a Love & Death, mas na essência são similares ao feedback sobre a série da Hulu/Disney+ — que se estreou, contudo, com a vantagem de não ter à sua espera uma outra minissérie análoga para pôr lado a lado e tentar descobrir as diferenças. Um elogio a Love & Death é que é possível ver os primeiros três episódios (a HBO Max lança-os em conjunto neste dia 27 e debitará depois os restantes semanalmente) sem saber exactamente quem vai perder a cabeça e, sobretudo, sem ter a certeza de quem vai ser alvo de violência. Mas as pistas estão lá, claro.

A televisão deste início do século XXI está obcecada com os ricos, sejam eles os fundadores de grandes empresas que depois se afundam (eles ou as empresas) ou aqueles que combatem pela sucessão ao trono ou por umas férias desviantes. Nos últimos anos, alguns projectos concorrentes pareceram cruzar-se na mesma pista sem nexo: a série The Dropout vai concorrer em breve com um filme da Apple TV+ sobre a Theranos e Elisabeth Holmes, por exemplo; e entre 2013 e 2015 Hollywood conseguiu fazer dois filmes sobre Steve Jobs. Há tanta televisão e tão pouco tempo que, como diria uma figura dos tais anos 1990 da TV monocultural, "não havia necessidade".

Nesses tempos idos, era relativamente fácil decidir: O Cume de Dante e Armageddon são "melhores" do que Vulcão e Impacto Profundo. O que não quer dizer que qualquer um deles seja extraordinário, nem que Tommy Lee Jones ou Elijah Wood sejam de deitar fora nos papéis dos filmes que, forçados à competição das comparações, ficam em segundo plano. O que passa pela cabeça desta indústria? A pergunta é que está mal colocada, porque esta indústria é uma hidra de múltiplas cabeças.