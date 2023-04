Dead Ringers. As gémeas de uma Rachel Weisz em pico de forma

Quando conhecemos Elliot e Beverly Mantle, gémeas ginecologistas nova-iorquinas, elas estão a comer num restaurante após um parto. Elliot, a de cabelo e personalidade soltos, come um hambúrguer, uma imagem que se repetirá mais tarde. Beverly, com o cabelo apanhado e um carácter a condizer, come ovos. As duas personagens, ambas interpretadas por uma Rachel Weisz em pico de forma (diz que estes são os melhores papéis da sua carreira), discutem o sonho de abrirem o seu próprio centro de parto, para poderem praticar o ofício da maneira que querem.

As duas são abordadas por um homem pouco polido sentado noutra mesa, que lhes pergunta se elas alguma vez, como gémeas, fazem sexo uma com outra, com (e para o deleite de) um homem. Elas retorquem com respostas que ele nunca esperaria: as questões dele são de quem não lhes reconhece humanidade ou interioridade, nem espera que falem de volta. Há uma diversão palpável na maneira como reagem a algo por que já passaram claramente mil vezes. Logo aí, descortinamos a personalidade das duas, ambas brilhantes, e a forma como completam as frases uma da outra, bem como a sua intensa co-dependência, que será explorada no futuro.

É assim que começa o primeiro dos seis episódios de Dead Ringers, a nova série do Prime Video da Amazon. Como os nomes da série e das protagonistas, tal como o facto de lidar com gémeas e ginecologistas, indicam, é uma adaptação do filme homónimo de David Cronenberg (Irmãos Inseparáveis, em português) de 1988, com Jeremy Irons nos papéis principais. E também de Twins, livro de 1976 de Bari Wood que ficciona a história real dos irmãos Marcus, ginecologistas nova-iorquinos. A série mantém do filme os nomes dos gémeos cujo género altera e partiu da vontade de Weisz, aqui produtora executiva. A actriz acompanhou a equipa de escrita encabeçada por Alice Birch, dramaturga britânica que trabalhou em adaptações de Sally Rooney, escreveu o filme Lady Macbeth e contribuiu para a série Succession – e aqui volta a explorar o mundo dos ultra-ricos nova-iorquinos.

Há outras referências ao filme de Cronenberg: o nome da namorada de Beverly, Genevieve, uma actriz, vem de Geneviève Bujold, que era a namorada actriz do Beverly de Irons – aqui elas também dormem com pacientes (à falta de melhor termo: a série sublinha que a gravidez não é uma doença) e trocam de identidades. E esta Genevieve é protagonista de uma série-dentro-da-série chamada Rabid, como outro filme do realizador canadiano. ​A série, que segue apenas alguns dos pontos do original e vale por si só, é mais thriller psicológico do que body horror – só se se achar que partos explícitos o são, e, caso se ache, a pergunta fica no ar: porquê?

A mudança de género traz todo um rol de novas questões, incluindo a possibilidade de gravidez das protagonistas e as origens cruéis da ginecologia. O centro de parto acaba por ser, graças a Elliot, financiado por uma multimilionária sem escrúpulos, interpretada por Jennifer Ehle, de uma família que, tal como os Sackler na vida real, é responsável pela epidemia de opióides. O idealismo de ajudar todo o tipo de pessoas no parto e na concepção cedo dá lugar a um compromisso só para ricos, bem como experiências pouco lícitas, vontade de adiar a menopausa, etc.. Tudo financiado por pessoas descaradamente malévolas – e isto acontece numa série da Amazon.

​A pergunta é: havia necessidade de pegar em Dead Ringers? Talvez não, e ninguém aqui filma como Cronenberg (Sean Durkin realiza os dois primeiros episódios). Ainda assim, há muitas imagens memoráveis (a do restaurante, por exemplo). Mas a série, banhada, como o filme, pelos vermelhos dos uniformes das gémeas, mais do que justifica a sua existência, e merece ter-se tornado um dos acontecimentos televisivos do ano até agora.