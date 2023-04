PS: a festa podia ser mais alegre

A história do PS confunde-se com a história da democracia, que para o ano celebrará ela mesma meio século. Profundamente democrático, europeísta convicto, oscilando entre as preocupações sociais e o pragmatismo capitalista, o pequeno partido de Abril de 1973 ganhou as primeiras eleições para a Assembleia Constituinte, firmou-se desde aí, com o PSD, como peça central no sistema político português, aliando-se à direita e à esquerda, governando em minoria e em maioria absoluta, fazendo parte da oposição.

