Voleibol: FC Porto vence Sporting e fica a um triunfo do “tri” feminino

Derrota com rival de Alvalade na Taça de Portugal “obrigou” as portistas a crescerem.

As bicampeãs nacionais da AJM/FC Porto voltaram este domingo a vencer o Sporting no play-off final do campeonato de voleibol feminino, uma vez mais com os parciais de 3-0, e estão a uma vitória do "tri".

No Dragão Arena, o FC Porto foi novamente superior às "leoas", num duelo em que soube gerir as vantagens e resolver com parciais mais alargados do que no primeiro confronto, por 25-16, 25-20 e 25-18.

No primeiro parcial, as bicampeãs terminaram com nove pontos de diferença, num despique em que chegaram a estar na frente por 10, dando nota de um maior desequilíbrio neste segundo embate da final.

Nos sets seguintes existiu sempre controlo da equipa da casa, que chegou a vantagens de seis e oito pontos, conseguindo uma gestão eficaz na marcha do marcador.

No final, o treinador Rui Moreira lembrou que a derrota com o Sporting na Taça de Portugal permitiu que a equipa crescesse.

"Aprendemos muito com as derrotas que tivemos com o Sporting, principalmente a derrota na Taça, que nos marcou. Não porque nos custou um troféu, mas pela forma como perdemos", lembrou o técnico.

O terceiro encontro do play-off, que pode dar o tricampeonato ao FC Porto, está agendado para 29 de Abril, no Dragão Arena.