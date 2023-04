Elfyn Evans vence Rali da Croácia

O piloto britânico Elfyn Evans (Toyota) venceu este domingo o Rali da Croácia, quarta prova do Campeonato do Mundo, e igualou o francês Sébastien Ogier (Toyota) no topo do Mundial de pilotos.

Evans concluiu as 20 especiais com o tempo de 2h50m54s, deixando o segundo classificado, o estónio Ott Tänak (Ford), a 27 segundos, e o terceiro, o finlandês Esapekka Lappi (Hyundai), a 58,6s.

O vencedor da prova croata sublinha que sentiu "falta do amigo" Craig Breen, que morreu há 10 dias num teste de preparação da prova croata.

O finlandês Kalle Rovanperä (Toyota), campeão mundial, ascendeu ao quarto lugar de manhã, terminando a prova a 1m18s do vencedor. Sébastien Ogier, que partiu para o derradeiro dia de prova na quarta posição, baixou ao quinto lugar por troca com Rovanperä.

That one was for you, Craig. ????



Elfyn and Scott climb to the top step of the podium as the WRC field stand together to remember and pay tribute to Craig with the Irish flag standing proud.#WRC #WRCLive #CroatiaRally #ForCraig pic.twitter.com/weKqfM0csg — World Rally Championship (@OfficialWRC) April 23, 2023

No entanto, o piloto francês, que não está a fazer o campeonato a tempo inteiro, foi o terceiro mais rápido na "power stage", ganha pelo belga Thierry Neuville (Hyundai), e somou três pontos, suficientes para o manterem ainda no comando do campeonato, com os mesmos 69 pontos de Evans.

"Tínhamos ritmo, mas não era o nosso fim-de-semana", frisou Ogier, que vai falhar a próxima prova, o Rali de Portugal (de 11 a 14 de Maio), devendo regressar na ronda seguinte, em Itália.

Desta forma, Evans terá de abrir a pista no primeiro dia da prova portuguesa, seguido do vencedor do ano passado, Kalle Rovanperä, terceiro do Mundial, com menos um ponto do que o duo que comanda. Ott Tänak é quarto, com 65 pontos.

Os quatro primeiros do campeonato do mundo estão separados por apenas quatro pontos, com quatro das 13 jornadas disputadas. Thierry Neuville é quinto, com 58 pontos. No Mundial de Construtores, a Toyota lidera com 161 pontos, contra os 132 da Hyundai.