Alcaraz e Rune revalidam títulos pela primeira vez

Carlos Alcaraz e Holger Rune registaram mais um feito inédito nas suas jovens carreiras ao revalidarem os títulos alcançados no ano passado, respectivamente, em Barcelona e Munique. Rune (7.º no ranking) foi mesmo o primeiro a defender um título do ATP Tour com sucesso em 2023 ao vencer, na final do BMW Open, o neerlandês Botic van de Zandschulp, por 6-4, 1-6 e 7-6 (7/3). No entanto, o dinamarquês só pôde celebrar o quarto título da carreira após recuperar de 2-5 e salvar quatro match-points.

Pouco depois foi Carlos Alcaraz (2.º), também de 19 anos, a revalidar pela primeira vez um dos seus oito títulos conquistados anteriormente. Na final da 70.ª edição do Barcelona Open Banc Sabadell, o espanhol de 19 anos dominou Stefanos Tsitsipas (5.º), por 6-3, 6-4, num encontro em que cometeu somente sete erros não forçados.

Em Banja Luka (Bósnia), Dusan Lajovic (70.º) terminou uma semana de sonho com a conquista do segundo título ATP. Depois de eliminar nos quartos-de-final o também sérvio e número um mundial, Novak Djokovic, Lajovic (70.º) derrotou na final do Srpska Open o russo Andrey Rublev (6.º), por 6-3, 3-6 e 6-4.

No Jamor, o húngaro Zsombor Piros (134.º) conquistou o segundo título consecutivo no Challenger Tour, ao derrotar na final o argentino Juan Manuel Cerundolo (123.º), por 6-3, 6-4. "Estou sem palavras. Nunca tinha ganho tantos encontros consecutivos a este nível e, para ser sincero, surpreendi-me a mim próprio. O próximo passo é acreditar que o posso fazer mais vezes, em vez de pensar que só aconteceu uma vez", afirmou o tenista de 23 anos, após erguer o quarto troféu da sua carreira e o primeiro na categoria ATP Challenger 125.

No Oeiras Ladies Open, a vitória sorriu a Danka Kovinic (72.ª), após bater espanhola Rebeca Masarova (93.ª), com um duplo 6-2. "Espero e desejo que o torneio cresça pelo menos para a categoria WTA 125 porque tem condições excelentes. Há torneios maiores que não têm uma organização tão boa, por isso, há definitivamente espaço para crescer. Espero voltar e espero que no próximo ano já seja um WTA 125”, afirmou Kovinic, que irá reentrar no top 60.

O desejo da vencedora estará muito perto de acontecer, segundo Vasco Costa. O presidente da Federação Portuguesa de Ténis confirmou haver uma forte possibilidade para que, nesta semana do calendário de 2024, o Jamor receba simultaneamente um ATP 125 e um WTA 125. Para este ano, é certo que haverá outro ITF 100 na última semana de Julho, na Figueira da Foz, e mais um challenger ATP 125, na primeira semana de Agosto, no Porto.