Uma progressão de acordes e a vida dos pescadores deram Maré aos seBENTA

Um ano depois de completarem 18 anos, em Março de 2022, com o álbum Maior(idade), os seBENTA voltam aos singles, agora com um inédito: Maré. Com letra de Paulecas e música dos três músicos que compõem os seBENTA (Paulecas, voz e baixo eléctrico; André Fadista, bateria; e Ricardo Gomes, Ricko, na guitarra eléctrica e coros), Maré é recente e integra-se naquilo que o grupo está a fazer neste momento, como diz Paulecas no texto que anuncia o single: “Estamos a escrever novas canções e houve uma vontade muito grande de voltar à composição, de voltar a estúdio. É também uma nova fase que nos está a dar muito gozo.”

Musicalmente, diz, Maré começou a ser escrito “a partir de uma progressão de acordes no baixo” já antiga. “Às vezes no final dos ensaios começava a tocar estes acordes e as tentativas de meter isso em seBENTA ficavam sempre para uma outra altura. Agora, foi de vez!”

Quanto à letra, Paulecas inspirou-se numa história real: “Quando comecei a escrever, depressa veio à minha cabeça a vida dos pescadores e das suas famílias, ou seja, traduzindo-se numa história de amor, os pescadores saem para alimentar a suas famílias e as nossas, correndo o risco de não voltarem e à sua espera está sempre alguém que vive em constante aflição, mas o amor é a sua âncora, a sua esperança! São histórias incríveis que todos conhecemos, que fazem parte da humanidade, e depois, logo percebi que esta letra, encaixava perfeitamente em qualquer história de amor, ou seja… Não havendo garantias de nada, há sempre um lado que sofre mais, seja na ida ou na volta, mas o amor é e sempre será a nossa maior busca!”

Fundados em 2004, os seBENTA lançaram até hoje cinco álbuns: O Beijo (2006) Efeito Secundário (2008), Coração Parte Um (2012), Raio X (2016) e Maior(idade) (2022).