Segunda na TV: A Ópera do Malandro e Salgueiro Maia num Abril em Flor

CINEMA

A Ópera do Malandro

RTP2, 23h31

Passado no Rio de Janeiro dos anos 1940, o filme de Ruy Guerra baseia-se no musical de Chico Buarque (e usa-o como banda sonora) para criar um hino à malandragem no amor e no crime. Edson Celulari, Elba Ramalho, Claudia Ohana, Ney Latorraca e Fábio Sabag assumem as personagens.

Eu Sou a Lenda

Hollywood, 1h35

Thriller pós-apocalíptico de Francis Lawrence, a partir do romance de Richard Matheson. Robert Neville (Will Smith) é o último humano em Nova Iorque. Cientista brilhante, não foi capaz de combater um vírus que foi criado para curar o cancro mas acabou por dizimar a população.

Sabendo ser imune, tenta reverter os efeitos através de experiências com o próprio sangue. Sabe também que o seu tempo se está a esgotar e que, nas sombras, espreitam os mutantes, à espera de qualquer movimento em falso.

SÉRIES

Salgueiro Maia - O Implicado

RTP1, 21h14

Estreia-se a versão televisiva do filme de Sérgio Graciano que levou aos cinemas, em 2021, um retrato de Salgueiro Maia, capitão das forças revolucionárias e o mais reconhecível rosto do 25 de Abril. O argumento, escrito por João Lacerda de Matos, ficciona a acção a partir de Salgueiro Maia - Um Homem da Liberdade, a biografia assinada por António de Sousa Duarte.

Com Tomás Alves como protagonista, conta também com Catarina Wallenstein, Filipa Areosa, José Condessa, Nádia Santos e Miguel Costa, entre outros. Hoje vai para o ar o primeiro episódio da minissérie. Os três restantes são emitidos amanhã, em bloco, neste horário, seguidos de um making of que espreita os bastidores das filmagens e fala com o realizador, alguns actores e elementos da equipa técnica.

Jogos de Poder

RTP2, 22h01

Começa a segunda temporada do thriller francês assente na promiscuidade entre o poder político e financeiro, onde imperam as jogadas de influência e as manobras em nome do proveito próprio – mesmo que isso implique silenciar denúncias. A carga tóxica e potencialmente letal dos pesticidas mantém-se no centro da trama, mas há uma nova investigação que se levanta. Para ver de segunda a sexta.

DOCUMENTÁRIOS

O Japão na Segunda Guerra Mundial

História, 18h50

Quatro episódios para analisar o conflito na perspectiva nipónica, através de imagens de arquivo, testemunhos, simulações e contributos de especialistas.

A Vida nas Ilhas

Casa e Cozinha, 21h

É da ilha da Grande Barreira, na Nova Zelândia, que a série documental parte para a segunda temporada de visitas a paragens insulares, “em busca dos elementos diferenciadores que as tornam tão únicas”. Esta leva episódios inclui uma incursão a um arquipélago bem próximo: os Açores, no dia 4 de Maio.

MÚSICA

Abril em Flor

RTP1, 22h10

Directo. O canal público sintoniza-se no espectáculo de comemoração do 25 de Abril na Praça do Comércio, em Lisboa, que tem Vitorino como anfitrião, dá palco à poesia e às canções da resistência à ditadura e conta com Mafalda Veiga, Márcia, Luís Trigacheiro, Zeca Medeiros e As Cantadeiras e Cantadores do Redondo como vozes convidadas.

CONVERSA

Fugiram de Casa de Seus Pais

RTP2, 3h25

Recordação das conversas entre Miguel Esteves Cardoso e Bruno Nogueira, na casa do primeiro. Debatem o tudo e o nada, trocando impressões e observações de porta aberta à divagação, ao humor e aos convidados que vão batendo à porta a cada episódio. Gisela João é a primeira. Virão outros como Capicua, José Pedro Gomes, Rita Blanco, José Avillez ou Ricardo Ribeiro. A RTP repõe diariamente, a partir de hoje, os 13 capítulos.

INFANTIL

Novelmore

Panda, 20h45

Estreia. Radicada no universo Playmobil, a série animada vem recheada de aventuras e “repleta de cavaleiros, vilões sem lei e armaduras mágicas”, anuncia o canal.