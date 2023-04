Chico Buarque receberá naquela que foi a casa de D. Pedro IV o prémio que Bolsonaro não lhe quis dar

Quatro anos, uma pandemia e umas eleições depois, a cerimónia de entrega do Prémio Camões 2019 terá lugar esta segunda-feira, no palácio onde nasceu e morreu o primeiro imperador brasileiro.

Se a recusa de Jair Bolsonaro, ex- Presidente do Brasil, em assinar o diploma do Prémio Camões atribuído a Francisco Buarque de Hollanda, em 2019, foi na época para o escritor e compositor brasileiro como receber “um segundo Prémio Camões”, e se a pandemia de covid-19 impediu a realização da cerimónia de entrega, que chegou a estar marcada para o dia 25 de Abril de 2020, ainda sob a presidência de Bolsonaro, parece que tudo se alinhou para que a sessão a ter lugar nesta segunda-feira, véspera do 25 de Abril, às 16h, na sala do trono do Palácio Nacional de Queluz, seja um momento de felicidade.