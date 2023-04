“O Brasil está de volta”, assegura Lula no final da cimeira luso-brasileira

Começou pelas 18h30 a cerimónia de assinatura dos 13 novos acordos de cooperação entre Lisboa e Brasília que resultam da cimeira luso-brasileira, no Centro Cultural de Belém. Os memorandos de entendimento e protocolos foram assinados pelos ministros portugueses e brasileiros, depois da reunião plenária.

António Costa congratulou-se com o “reencontro” entre os dois países e Lula da Silva não resistiu a criticar o seu antecessor por ter fechado o país ao exterior e ter destruído, em apenas quatro anos, muito do que os presidentes do PT [Partido dos Trabalhadores] tinham feito antes.