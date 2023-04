Professores marcham rumo ao aeroporto de Lisboa pelo tempo de serviço: “Costa, a culpa é tua”

A partir da Rotunda do Relógio, dezenas de professores seguem a pé até à zona das chegadas do aeroporto de Lisboa: “A escola na rua! Costa, a culpa é tua.”

As malas de cartão eram um dos adereços recomendados. Amélia Rainho trouxe uma bem grande. "Portugal, um paraíso para os turistas, um inferno para quem cá vive", lê-se a toda a largura. É uma das dezenas de professores que se juntaram à iniciativa “Assalto aos Aeroportos”, com a polícia a cortar a circulação na Rotunda do Relógio, em Lisboa, para os professores avançarem em direcção ao aeroporto. Pelas 18h23, hora que simboliza o tempo não contado​, gritam: "Seis, seis, 23, já cá estamos outra vez!"

Podem não ser ainda muitos, mas, na Rotunda do Relógio, para onde foi marcado o ponto de encontro a partir das 17h30, fazem-se ouvir bem com os apitos e buzinas de pressão que trouxeram. Alguns carros acompanham à passagem pela rotunda. Os professores ganham força e gritam: "Não paramos" e "A escola na rua! Costa, a culpa é tua". Na frente da marcha, exibem uma faixa da Missão Escola Pública: "Pela educação! Os professores constroem pontes!"

Professora há 22 anos, Amélia está congelada no quarto escalão, do qual diz não conseguir sair por causa "das quotas e do tempo que não devolveram". "Já perdi a conta há quantos anos estou no mesmo escalão", lamenta, com semblante de tristeza. "É preciso que quem governa o país perceba que, se se destrói a educação, não há futuro. Somos nós que formamos a nação."

Como tantos professores, sente-se desrespeitada por quem governa e que não lhes devolve os tão reclamados seis anos, seis meses e 23 dias de tempo trabalhado e não contabilizado. Se o tempo não for contado, uma coisa é certa para Amélia: "Se não nos derem os seis anos, os seis meses e os 23 dias, vou estar na rua até ficar velha."

Antes de começar a subir a pé, em direcção à zona das chegadas do aeroporto de Lisboa, os professores fazem um cordão do lado de dentro da rotunda. Rui Foles, um dos dinamizadores da Missão Escola Pública, projecta que a manifestação possa envolver cerca de duas mil pessoas entre os vários aeroportos. Também Rui traz uma mala de cartão consigo para "dizer que vamos embora do país". Tal como outros professores, tem também "postais escritos em várias línguas para entregar aos turistas e aviões de papel com recados "sobre aquilo que entendem ser uma profunda injustiça". Está certo que o ministro da Educação os está a ouvir com mais esta iniciativa, mas acredita que o problema maior será a falta de vontade do primeiro-ministro em contabilizar o tempo congelado aos professores.

Durante a marcha, algumas pessoas são apanhadas pela manifestação e tiveram de subir a alameda das Comunidades Portuguesas a pé com as malas de viagem. Os que vão passando a pé não querem parar. "Já estamos atrasados para o voo", vão dizendo, em passo acelerado.

“Assalto aos Aeroportos”

A iniciativa “Assalto aos Aeroportos” é promovida pelo grupo independente Missão Escola Pública, constituído por um grupo de professores da Grande Lisboa e que não tem ligação a sindicatos. Esta é a segunda iniciativa que desenvolvem, depois de em Março terem organizado marchas lentas em algumas pontes do país.

Em Lisboa, o ponto de encontro do “Assalto aos Aeroportos” era a Rotunda do Relógio. Daqui que os professores seguem, a pé, rumo à zona das chegadas do aeroporto para mostrar aos turistas que a escola pública em Portugal precisa de investimento. Estão marcadas concentrações também nos aeroportos do Porto, de Faro e de Beja e o movimento espera ainda o apoio de colegas em Macau e Moçambique à mesma hora. E a hora essencial são as 18h30, numa alusão aos seis anos, seis meses e 23 dias de tempo de serviço não contabilizado e que os docentes querem ver reflectido nas carreiras.

Há longos meses que decorrem negociações entre os sindicatos e o ministério liderado por João Costa — a última reunião realizou-se na quinta-feira passada —, sem que se vislumbre um acordo. Depois de várias manifestações que encheram as ruas de Lisboa e Porto com professores, e de diversos períodos de greve, o terceiro e último período do ano lectivo tem novas paralisações agendadas. Desde 17 de Abril até 12 de Maio decorrem greves distritais, marcadas pela plataforma sindical que junta nove sindicatos, e o Sindicato de Todos os Profissionais da Educação (Stop) convocou quatro dias de greve, para o período de 24 a 28 de Abril.

Para o dia 6 de Junho, que de forma gráfica se traduz por um 6/06/23, está prevista uma greve nacional de professores e duas manifestações, uma no Porto e outra em Lisboa. A Fenprof juntou nessa data um desafio ao ministro da Educação, o de assinar um acordo para a recuperação do tempo não contabilizado de forma faseada até ao final da legislatura. Mas até que a recuperação não aconteça, até que os professores sintam que a escola pública e as suas carreiras não estão a ser devidamente valorizadas, o descontentamento deverá continuar a ver-se na rua.