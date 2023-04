Lula da Silva e a paz

Desde que Lula da Silva vem falando sobre a possibilidade de haver negociações de paz para acabar com a guerra entre a Ucrânia e a Rússia, tem-se levantado um coro de vozes ampliadas pela comunicação social alinhada com o discurso da UE e o braço armado dos EUA e NATO, considerando Lula aliado de Putin por ele dizer que a UE, os EUA e a NATO têm alimentado esta guerra. O que é um facto é que ao longo de mais de um ano de guerra essas instituições nunca falaram num plano de paz.

Pergunto, serão o Papa, Macron e outros líderes mundiais que apelam à paz uns perigosos aliados de Putin? Gostaria de citar um excerto de uma entrevista à ex-secretária de Estado da Educação Ana Benavente, no PÚBLICO de 16 de Abril, em que ela diz, e subscrevo: "Não tenho simpatia nenhuma por Zelensky por razões anteriores, pelo tipo de política que ele fazia e porque acho que está a sacrificar o povo dele, que é quem mais sofre, para se afirmar."

Estas afirmações fazem-me recuar a 1961, aquando da invasão dos territórios de Goa Damão e Diu pela União Indiana e em que o ditador Salazar não queria rendição, era para lutar até ao último homem. Será que estamos perante uma situação idêntica?

Daniel Marques Simões, St.º António da Charneca

O direito à contestação não tem limites?

Em democracia há a legitimidade de se manifestar publicamente quando estamos de acordo ou em desacordo com determinadas situações. Vem isto a propósito da forma como alguns fazem os protestos; em primeiro lugar, a atitude daqueles três jovens que baixaram as calças em protesto contra a política seguida pelo Governo. O segundo caso será a posição do Chega na recepção ao Presidente do Brasil. Convém não esquecer que Lula da Silva vem a Portugal a convite do Presidente da República e, quando recebemos alguém que é nosso convidado, o mínimo que se pede é que sejamos educados. Não gostam de Lula, então na sessão solene não marcam presença. É mais do que suficiente para mostrar que não gostam da sua política. Preferem as atitudes de Bolsonaro, que, pelos vistos, virá a Portugal a seu convite, mas é preciso ter noção de que não se trata de visita de Estado. Quer num caso quer no outro, haverá contestação, principalmente de brasileiros residentes em Portugal. Deve haver direito à contestação, mas esta deve ser feita de forma cívica e educada.

António Barbosa, Porto

Relações comerciais convenientes

As boas relações comerciais entre as nações estão dependentes, não apenas de acordos comerciais, mas também de simpatias institucionais, muitas vezes sobre temas sensíveis como aquele que acontece com a guerra na Ucrânia, em que claramente existe um agressor, um agredido e um povo que sofre às mãos de um ditador com ambições expansionistas.

É incompreensível que um recém-eleito chefe de Estado faça declarações que denunciam uma posição antagónica, relativamente a um conflito, em que a grande maioria dos países condena o agressor, e que por essa razão não tem deixado de apoiar o agredido, o que para o invasor de uma nação soberana tem tornado a designada operação militar especial num falhanço para o agressor.

Não é aceitável que um chefe de Estado produza argumentos, acusando a Europa e os Estados Unidos da América de alimentarem a continuidade de um conflito, em que o mesmo parece não perceber que a Europa e a América estão apenas a ajudar o agredido a defender-se da tirania de alguém que não quer admitir os erros estratégicos de ambições que não espelham a vontade de toda uma nação, onde o seu povo está subjugado à vontade do seu líder.

Américo Lourenço, SInes

O elogio do leitor

Como instrumento de intervenção cívica, o correio do leitor constitui certamente uma arma insubstituível da democracia. Mas se esta não existe, de facto, sem uma imprensa livre, impõe‑se o corolário de que a sua força também depende da liberdade de expressão de quem lê. Ao escrever cartas para os jornais (sem garantia alguma, aliás, de que vejam a luz do dia), o leitor transmuda‑se graciosamente num cidadão maior, cuja voz não se esgota, portanto, de quatro em quatro anos, numa cruz num boletim de voto. Além da urna (e da rua, porventura), cabe‑lhe um lugar sagrado: o púlpito do homem comum. (Não o devemos confundir, claro está, com o esgoto a céu aberto das redes sociais.) Bem-haja o PÚBLICO, pois, por manter acesa a chama desse espaço, no qual se espelha a imensa paleta republicana das cores do mundo!

Eurico de Carvalho, Vila do Conde