Portugal e o Brasil na paz

Polémicas à parte, o que ficará para o futuro é o retomar do diálogo da amizade entre os dois lados do Atlântico.

“Nós pecamos porque conversamos pouco”, disse Lula da Silva, no Palácio de Belém, ao lado do Presidente Marcelo Rebelo de Sousa. É verdade, nos últimos anos não foi pouco, foi nada. Com o anterior ocupante do Palácio da Alvorada, quase não houve diálogo, não houve qualquer cimeira bilateral, nem nenhuma visita de Jair Bolsonaro a Portugal. Um distanciamento que culminou em Julho do ano passado com o desmarcar de um almoço entre os dois chefes de Estado da altura.