Fortuna dos milionários russos aumentou quase 50% no ano passado

Os milionários da Rússia acrescentaram no ano passado 152 mil milhões de dólares (137 mil milhões de euros) às suas fortunas pessoais, engordadas pelos preços elevados dos recursos naturais e recuperando das enormes perdas que sofreram logo após o início da guerra na Ucrânia, de acordo com a revista Forbes Rússia.

A Rússia tem 110 milionários na lista dos mais ricos, mais 22 do que no ano passado, de acordo com a edição russa da Forbes, dando conta que a riqueza total dos russos mais abastados aumentou de 353 mil milhões de dólares (319 mil milhões de euros) para 505 mil milhões de dólares (457 mil milhões de euros), um aumento de 43%.

A lista teria sido maior se cinco milionários - o fundador da DST Global, Yuri Milner, o fundador da Revolut, Nikolay Storonsky, o fundador da Freedom Finance, Timur Turlov, e os cofundadores da JetBrains, Sergei Dmitriev e Valentin Kipyatkov - não tivessem renunciado à cidadania russa, escreve a revista.

“A classificação do ano passado foi também influenciada pelas previsões apocalípticas sobre a economia russa”, refere a Forbes, acrescentando que a riqueza total dos milionários russos era de 606 mil milhões (549 mil milhões de euros) em 2021, antes do início da guerra.

Depois de o Presidente Vladimir Putin ter ordenado a invasão da Ucrânia, a 24 de Fevereiro do ano passado, o Ocidente impôs o que considera como as sanções mais severas da história moderna contra a economia russa - e algumas das suas pessoas mais ricas - numa tentativa de punir Putin pela guerra.

O Presidente russo disse que o Ocidente estava a tentar destruir a Rússia e vangloriou-se repetidamente do fracasso das sanções no seu objectivo de castigar a economia russa, ou até de impedir que bens de luxo ocidentais - ou mesmo produtos básicos - acabassem por chegar à Rússia.

A economia russa encolheu 2,1% em 2022, sob a pressão das sanções ocidentais, mas conseguiu exportar petróleo, metais e outros recursos naturais para mercados globais, em particular para a China, Índia e Médio Oriente.

O Fundo Monetário Internacional elevou este mês a sua previsão de crescimento da Rússia em 2023 de 0,3% para 0,7%, mas reduziu a sua previsão para 2024 de 2,1% para 1,3%, prevendo que a escassez de mão-de-obra e o êxodo de empresas ocidentais prejudicassem a economia do país.

O preço do petróleo dos Urais, a força vital da economia russa, registou uma média de 76,09 dólares por barril em 2022, contra 69 dólares em 2021. Os preços dos fertilizantes também subiram no ano passado.

Andrei Melnichenko, que fez fortuna com fertilizantes, foi listado como o homem mais rico da Rússia pela Forbes, com um património estimado de 25,2 mil milhões de dólares (22,8 mil milhões de euros), mais do que o dobro do que no ano passado.

Vladimir Potanin, presidente e maior accionista da Nornickel, maior produtor mundial de paládio e níquel refinado, foi classificado como o segundo mais rico da Rússia, com uma fortuna de 23,7 mil milhões de dólares (21,4 mil milhões de euros). Já Vladimir Lisin, que controla a siderúrgica NLMK e que tinha sido listado no ano passado como o homem mais rico da Rússia, ficou em terceiro lugar na lista da Forbes Rússia com uma fortuna de 22,1 mil milhões de dólares (20 mil milhões de euros).

Muitos milionários russos consideram as sanções ocidentais uma ferramenta grosseira e até mesmo racista.

Construindo as suas fortunas à medida que a União Soviética se desmoronava, um pequeno grupo de magnatas conhecidos como oligarcas persuadiu o Kremlin do então presidente Boris Ieltsin a dar-lhes o controlo de algumas das maiores empresas de petróleo e metais do mundo.

Os acordos de privatização impulsionaram os magnatas russos para a liga dos mais ricos do mundo, garantindo-lhes a antipatia duradoura de milhões de russos empobrecidos.

Mas com Putin na presidência, alguns dos oligarcas originais, como Mikhail Khodorkovsky e Boris Berezovsky, foram despojados dos seus activos, que acabaram em empresas estatais muitas vezes administradas por antigos espiões.

Os novos nomes russos na lista da Forbes incluem milionários que ganharam dinheiro com supermercados, produtos químicos, construção e produtos farmacêuticos, indicando que a procura interna russa permaneceu forte apesar das sanções.