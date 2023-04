Marius saiu do Dragão para “cozinhar” sozinho na Bélgica

Em 2018, o FC Porto decidiu contratar um rapaz do Chade chamado Marius Mouandilmadji – a bem da fluidez da leitura, vamos chamar-lhe apenas Marius.

À data, a equipa de Sérgio Conceição estava a contratar um avançado que marcava golos nos Camarões, mas nunca soube fazê-lo a um nível superior. Ainda marcou aqui e acolá pelo FC Porto B, mas fez apenas dois jogos na equipa principal. Sim, marcou um golo num 5-0 ao Desp. Chaves, mas as parcas oportunidades na equipa principal, o desempenho assim-assim na equipa secundária e o pouco fulgor num empréstimo ao Aves colocaram o jogador na porta da saída do clube.

Foi libertado a custo zero para o Seraing, da Bélgica, e, aos 25 anos, destaca-se a título individual – e esta premissa é mais literal do que parece, já que, por lá, o sucesso colectivo e individual depende quase exclusivamente daquilo que Marius consegue fazer por si só.

Marius sabe que, por lá, tem de jogar praticamente sozinho, que o talento não abunda. Sabe que, como "panzer" de um metro e noventa, forte fisicamente e no jogo aéreo, tem de fazer pela vida, não esperando por especial engenho dos colegas na arte do cruzamento – segundo o Fotmob, há uma percentagem de sucesso a rondar os 20%, o segundo valor mais baixo do campeonato belga.

E os dez golos de Marius foram marcados dentro da área. Dez soam a pouco para um avançado da Liga belga? Talvez. Mas há um contexto.

As mulheres são uma distracção

Como avançado do Seraing, sob coordenação do director-desportivo português Carlos Freitas, sabe que vai descer de divisão no campeonato belga cuja primeira fase termina neste fim-de-semana – o Seraing fechou a Liga neste sábado, com um 1-1 frente ao Westerlo - o golo foi de Marius, pois claro..

Marius joga na equipa que é, de longe, a que menos grandes oportunidades de golo cria – foram apenas 16 em todo o campeonato, um valor embaraçoso, já que fica a dez da equipa que vem a seguir nesse ranking. Nessa medida, o jogador do Chade tem de aproveitar bem as poucas oportunidades que tem. E tem-no feito, já que é um dos jogadores do campeonato com maior sobre-rendimento – tem dez golos marcados, mas o valor de golos esperados fica-se pelos sete.

Em suma, a vida de Marius tem sido viver por si próprio – profissional e pessoalmente. Dizemo-lo porque, em 2018, quando foi contratado pelo FC Porto, um amigo de Marius dizia que este não se predispunha a relações amorosas que o distraíssem. “Quando eu estava com o Marius, olhava e apontava para as mulheres, mas ele dizia-me sempre que pensar nas mulheres prejudica o trabalho do futebolista. Dizia sempre isto”, apontou Hans Djoumen, citado pelo site Bancada, lembrando que Marius gostava mesmo era de cozinhar.

E agora?

Agora, há coisas que Marius não sabe. Uma delas é onde vai jogar em 2023/24. O contrato com o Seraing acaba em Julho e ninguém acreditará que vai continuar por lá, na segunda divisão.

O Seraing é um pequeno clube, com um pequeno estádio, com pequeno valor histórico e com pequena legião de fãs. E tudo isto parece pequeno para Marius que, mesmo não parecendo ter nível para a primeira linha do futebol europeu, terá valor para algo mais do que o Seraing.

Jacky Mathijssen, seleccionador sub-21 da Bélgica, disse mesmo ao Het Belang van Limburg – e foi criticado por isso – que “o Seraing é uma equipa e um clube que, com o seu estádio, os seus balneários e o seu público, não tem quaisquer condições para estar na Liga belga”.

É um clube que até há poucas semanas estava há mais de um ano sem vencer um jogo em casa. Sim, um ano. Sim, em casa. Nesta temporada, somou apenas cinco triunfos e quatro foram longe do pequeno Stade du Paray.

Pelo que fez praticamente sozinho – sobretudo excedendo bastante o valor de golos esperados – e pelo facto de ser jogador livre, não será difícil a Marius arranjar um clube de maiores ambições na Liga belga.

Até porque, mesmo podendo não ser alguém para liderar um ataque ao título, será, pelas características físicas, muito útil para qualquer treinador que precise de uma força física e aérea mais proeminente em momentos específicos dos jogos.

O português Carlos Freitas, director-desportivo, é que não ficará contente. O principal jogador deverá ir embora e o clube, que poderia receber qualquer coisa, não receberá coisa alguma.