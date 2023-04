Conceição deu mais 300 minutos aos suplentes do que Schmidt

A época vai longa e até houve Mundial no Inverno, para baralhar as contas. Benfica e FC Porto partem para a ponta final da Liga separados por quatro pontos. Quem tem gerido melhor o desgaste?

E, de repente, o que parecia ser uma auto-estrada para o título pode transformar-se num caminho árduo e cheio de curvas perigosas. Numa semana, o Benfica perdeu seis dos dez pontos de vantagem que tinha para o FC Porto e muita gente aponta o dedo ao desgaste dos jogadores da Luz. Roger Schmidt geriu mal o plantel? Os dados das primeiras 28 jornadas confirmam que Sérgio Conceição rodou mais a sua equipa, utilizando com maior frequência os elementos saídos do banco. Ao todo, foram 301 minutos a mais do que no Benfica.

No total, os suplentes do Benfica cumpriram 1957 minutos de jogo, enquanto os do FC Porto fizeram 2258 – os números reais serão mais elevados em ambos os casos, porque não foram contabilizados nesta estatística os períodos de compensação das partidas. O jogo em que Roger Schmidt “acreditou” mais nas soluções que estavam no banco foi, curiosamente, o da jornada 10, quando venceu o FC Porto no Estádio do Dragão, por 0-1. Ao todo, os cinco jogadores lançados pelo técnico alemão durante a partida somaram 167 minutos: David Neres, Gilberto e Julian Draxler entraram para a segunda parte, Petar Musa esteve em campo 27 minutos e Ristic já nem contribuiu para as contas porque entrou após o minuto 90. Nesse jogo, em sentido contrário, Sérgio Conceição só “usou” 49 minutos do banco: Gabriel Veron fez 24, Wendell e Toni Martínez 12 cada um, e Rodrigo Conceição entrou aos 89’.

Um pormenor ainda mais difícil de explicar no que toca à resistência de Schmidt a mudar as pedras que coloca em campo de início é que os suplentes do Benfica foram perdendo minutos à medida que a época avançava – e o desgaste dos jogadores se acumulava. Nas primeiras cinco jornadas da Liga, os “encarnados” somaram 452 minutos vindos do banco e esse total subiu para 536 entre a ronda 6 e a 10. Depois, foi sempre a descer: 364 entre as 11.ª e 15.ª jornadas, 227 da 16.ª à 20.ª, 197 nas cinco seguintes. A tendência, no entanto, poderá inverter-se no ciclo mais recente: nas jornadas 26, 27 e 28 Schmidt já deu 181 minutos aos suplentes.

Sérgio Conceição tem sido mais regular neste aspecto. O treinador do FC Porto somou 497 minutos de opções vindas do banco nas primeiras cinco jornadas e depois juntou-lhes mais 335, 430, 272 e 495 até à ronda 20 – já vai com 229 nos três compromissos mais recentes da Liga.

Mais substituições no FC Porto

A comparação entre os dois técnicos mostra que Roger Schmidt também está na frente no número de partidas em que não esgotou as cinco substituições permitidas: 12, contra apenas sete de Conceição. E também se confirma a sensação de que o alemão “espreme” ao máximo os jogadores que fazem parte da sua escolha inicial – ao todo, promoveu a entrada de suplentes aos 90’ ou depois por 16 vezes, muito mais do que o seu homólogo do FC Porto, que o fez apenas em oito ocasiões.

Se olharmos para as alterações feitas pelos dois técnicos nos minutos finais do tempo regulamentar, então aí o cenário muda de figura. Sérgio Conceição fez 19 substituições entre os minutos 85 e 89, contra 18 de Schmidt, mas esse equilíbrio desfaz-se quando olhamos para os cinco minutos anteriores: o técnico do FC Porto mexeu na equipa mais 28 vezes entre os 80 e os 84’, enquanto Schmidt se ficou pelas 19 alterações nesse período.

Ao todo, o Benfica já fez 119 substituições nos 28 jogos da Liga portuguesa (média de 4,25 por partida), enquanto o FC Porto mexeu por 132 vezes (média de 4,71). São mais e com maior impacto na distribuição do esforço pelo plantel: os “dragões” têm uma utilização média de 17,1 minutos por substituição, as “águias” ficam-se pelos 16,45 minutos.

Sérgio Conceição optou por não fazer as cinco alterações permitidas em sete jornadas (na 10.ª, com o Benfica; na 17.ª, Vitória SC; 20.ª, Sporting; 21.ª, Rio Ave; 22.ª, Gil Vicente; 23.ª, Chaves; e 26.ª, Portimonense). Frente ao Vitória SC, no triunfo em Guimarães por 0-1, só usou três suplentes, num total de 34 minutos, ainda assim uma utilização maior do que os 29 minutos somados pelos quatro elementos saídos do banco na partida de Alvalade, à jornada 20.

Já Roger Schmidt ficou aquém do máximo permitido de substituições em 12 das 28 jornadas – e só usou mesmo dois suplentes nos jogos com o Sporting, à jornada 16, e com o Famalicão, na ronda 23. Nesta última partida, os jogadores que saltaram do banco (Petar Musa e João Neves) somaram apenas 11 minutos. Apesar de ser o suplente mais vezes utilizado na Liga (saltou do banco por 22 vezes), o ponta-de-lança croata do Benfica tem apenas 537 minutos na competição. João Neves saiu do banco em 11 partidas, para um total de 64 minutos.