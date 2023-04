Pedro Moura: “Columbine ficou na memória colectiva”

As ameaças de ataques a escolas na região de Lisboa provocaram, nesta quinta-feira, um reforço da segurança nas escolas: maior presença policial, um controlo mais apertado nas entradas e uma atenção redobrada a movimentações suspeitas. Medidas adoptadas depois de publicações nas redes sociais feitas por contas anónimas que anunciavam ataques em celebração do aniversário do massacre de Columbine, ataque ocorrido nos Estados Unidos a 20 de Abril de 1999. Pedro Moura, investigador no Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade, analisa o caso em entrevista.

Como analisa o alarmismo provocado pelas ameaças sobre ataques a escolas nas redes sociais?

Este tipo de situações é enquadrado na literatura como "pânicos morais". Estabelece-se, a priori, um conjunto de receios extrapolados do conteúdo de mensagens. Isto significa que basta existir algum tipo de conteúdo para que a recepção por parte dos públicos seja uma. O enquadramento dado ao massacre de Columbine é um exemplo claro.

Ao anunciar publicamente o reforço no policiamento, a PSP contribuiu para credibilizar a ameaça e aumentar o medo?

Olho para isto com uma certa ambiguidade, a PSP está também num espaço mediatizado – basta lembrar o caso da Faculdade de Ciências em Lisboa. Por um lado, pode estar de facto a contribuir para medos que não têm propriamente razão de ser, mas, ao mesmo tempo, será algo difícil de ignorar quando todas as pessoas têm isto na sua consciência. É um trabalho complicado porque, no fundo, é difícil não se dizer nada. É importante que no conteúdo não se procure alimentar estes receios simplesmente porque sim.

A referência à celebração do aniversário do massacre de Columbine serviu para fomentar o medo?

Esse acontecimento ficou na memória colectiva. E isso aconteceu também porque existe um meio particularmente propenso a isso, a Internet. Um sítio onde é fácil alojar conteúdo e aceder a eles on demand. Existe ainda todo este fascínio das sociedades ocidentais com estes casos amplamente noticiados. E, também, esta permanente cultura de receio – muitas vezes justificada, outras vezes já a resvalar para os "pânicos morais" – relativamente à segurança nas escolas e da capacidade de as mensagens transmitidas pelos media influenciarem o que passa nas escolas.

Registaram-se acontecimentos semelhantes noutros países.

Estes tipos de fenómenos são recorrentes e não são novos ou algo característico dos meios digitais. Há continuidades, mas, como os meios digitais, têm características próprias: desde logo, a capacidade de espalhar [a desinformação]. Sou um bocado contra o termo "viral", pois dá a ideia de que [os boatos] se espalham de forma autónoma. Não é verdade, estão assentes em práticas específicas dos públicos dos media que são possíveis de mapear. Nós, enquanto público, temos uma palavra a dizer. Não é apenas o algoritmo, as nossas práticas também vão contribuindo para espalhar esses conteúdos.