TAP: Oposição acusa ministras de “mentirem” e desafia Costa a esclarecer

O líder da Iniciativa Liberal, Rui Rocha deu o tiro de partido nesta sexta-feira de manhã para a argumentação com que toda a oposição se prepara para atacar o Governo: o ministro das Finanças e a ministra dos Assuntos Parlamentares têm versões “incompatíveis” sobre a existência de um parecer para a demissão dos gestores máximos da TAP e desafiou o primeiro-ministro a esclarecer “quem está a mentir”.

Rui Rocha falava aos jornalistas, esta manhã, no Parlamento, a propósito da documentação jurídica sobre a demissão dos ex-líderes da TAP, Christine Ourmières-Widener e Manuel Beja, comunicada numa conferência de imprensa dos ministros Fernando Medina e João Galamba.

“Num primeiro momento, Ana Catarina Mendes comunica ao Parlamento que o parecer não cabe no âmbito da comissão de inquérito à TAP e envolve risco da defesa jurídica do Estado. Umas horas depois [no dia seguinte], o ministro Medina diz que não há parecer. Umas horas mais tarde, temos também a Parpública: o que existe é uma deliberação que tem em conta o parecer da IGF [Inspecção-geral de Finanças”, afirmou Rui Rocha.

Considerando que as duas “versões são absolutamente incompatíveis”, o líder da IL diz concluir que “um deles está a mentir ao país”. E desafiou o primeiro-ministro a sair de trás dos powerpoints: Chegou o momento do primeiro-ministro dizer qual dos ministros está a mentir ao país”.

Rui Rocha lembrou que Fernando Medina assegurou que a saída da CEO da TAP estava juridicamente blindada e sugeriu que a decisão vai sair cara ao país, dirigindo-se aos portugueses. "Vão pondo algum dinheiro de lado, alguém vai pagar isto. Os ministros já não têm capacidade de se coordenar entre si, e ter posições coerentes, há um descontrolo", afirmou.

A deputada Mariana Mortágua deixou a mesma mensagem sobre as incoerências e desafiou António Costa a esclarecer "tudo o que afinal aconteceu": a demissão, as razões e o porquê de haver dois ministros a dizerem coisas diferentes. A bloquista antecipa que "mais do que uma decisão ponderada e preparada, [a demissão] foi mais uma guerra interna do PS" que já teve "várias consequências na gestão da TAP", numa alusão à situação de Pedro Nuno Santos, que ambiciona chegar à liderança dos socialistas.

"Há ministras que mentiram quando disseram que não podiam divulgar o documento por uma questão de salvaguarda do interesse público e afinal esse parecer não existe", salientou Mariana Mortágua. "Isso é grave", insistiu. "Tendo em conta a quantidade de ministros envolvidos no caso e as várias versões, seria importante que o primeiro-ministro pudesse esclarecer esta novela em que o Governo se enreda."

Chega quer mais documentos na comissão de inquérito

Também André Ventura, líder do Chega, alinhou pela mesma ideia, acusando as ministras Ana Catarina Mendes e Mariana Vieira da Silva de “mentir” quando recusaram disponibilizar qualquer parecer jurídico sobre os despedimentos. “Esta mentira tem de ser desmascarada, esta blindagem jurídica não existia”, afirmou.

O líder do Chega repetiu o desafio ao primeiro-ministro para esclarecer o caso. “António Costa não se pronuncia; está a dar respaldo à mentira e à insensatez”, afirmou.

André Ventura assume não estar convencido com a versão de Medina. “Não acredito que não haja um documento jurídico que sustente o despedimento, acredito sim que o Governo não queira divulgar as conversas”, disse, anunciando que, no âmbito da comissão de inquérito, pedirá a documentação e a troca de correspondência entre os serviços jurídicos centrais do Estado e os membros do Governo sobre este assunto.