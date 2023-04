Saúde, cinema, espaço, turismo e comércio nos protocolos da cimeira luso-brasileira

Presidente brasileiro não irá assistir à cerimónia do 25 de Abril porque parte logo a seguir à sua própria sessão no Parlamento, mas fará a entrega do prémio Camões a Chico Buarque.

Como em todas as cimeiras, haverá negociações até durante a reunião magna e as expectativas são diferentes consoante os lados: o Brasil conta assinar uma dezena de protocolos durante a visita do Presidente Lula da Silva a Portugal, mas do lado do Governo português neste momento contabilizam-se certezas apenas sobre cinco memorandos, entre a cimeira, em Lisboa, e o fórum empresarial, em Matosinhos.