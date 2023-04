O livro aberto da TAP

A Inspecção-Geral de Finanças (IGF) entregou um relatório que concluiu que o acordo entre a TAP e a ex-administradora Alexandra Reis era nulo e que esta deveria devolver a maioria da indemnização recebida. O relatório sustentou a decisão do Governo, anunciada pelos ministros das Finanças e das Infra-Estruturas, mas, contrariamente ao que Fernando Medina repetiu várias vezes nesse dia, as demissões de Christine Ourmières-Widener e Manuel Beja da administração da TAP estão longe de terem provocado o efeito tão pretendido de “virar de página”.

De facto, o Governo estava equivocado se pensava que ao demitir os dois gestores estava, ao mesmo tempo, a pôr uma pedra sobre o assunto. A comissão de inquérito entretanto criada teve duas consequências directas, para já.

A primeira é esta: Alexandra Reis provou que tinha posto o seu lugar à disposição do Governo através do envio de um email, sem nunca ter obtido uma resposta formal, prontificou-se a devolver o dinheiro que lhe era exigido e saiu com dignidade deste imbróglio tumultuoso que não lhe pode ser atribuído. A ausência de resposta foi negligente e, por isso, dispendiosa.

A segunda é esta: até agora a comissão fechou a página de Alexandra Reis e abriu a página de Christine Ourmières-Widener. O Governo, ao longo de todo este processo, que leva já quatro meses, só pode queixar-se de si próprio e da sua enorme capacidade para criar trapalhadas. A última delas é a contradição entre o ministro das Finanças e a ministra dos Assuntos Parlamentares sobre a existência ou não de um parecer a sustentar a decisão de demitir com justa causa Christine Ourmières-Widener.

Afinal, segundo Fernando Medina, o parecer não existe, embora Ana Catarina Mendes tenha dito o contrário. A questão não é de somenos. Ninguém irá esquecer que Medina teve o cuidado de repetir que a decisão de afastamento da CEO da TAP estava juridicamente “blindada”.

Para além do relatório da IGF, o Governo tem uma “deliberação unânime por escrito”, assinada por Carlos Pinto, da Direcção-Geral de Tesouro e Finanças (DGTF), e por Jaime Andrez, presidente da Parpública. É esta a “blindagem” jurídica? Espera-se que seja suficiente e que o montante que Alexandra Reis vai devolver não seja para indemnizar quem a quis afastar da empresa.

A TAP é um excelente caso de estudo para esta maioria absoluta e um perfeito tirocínio para a oposição num parlamento no qual pouco ou nada pode fazer quando é minoritária. O livro da TAP, portanto, continua aberto.