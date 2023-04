Presidente argentino anuncia que não será candidato à reeleição

Sem perspectivas de conseguir reverter a crise económica que está a corroer a popularidade do Governo, Alberto Fernández afasta-se da corrida presidencial.

O Presidente argentino, Alberto Fernández, anunciou esta sexta-feira que não pretende recandidatar-se às eleições presidenciais deste ano. A declaração surpreendente acrescenta um novo factor de imprevisibilidade à corrida eleitoral, num contexto de profunda crise económica e social no país sul-americano.

Pressionado por um elevado índice de desaprovação, Fernández pôs fim à especulação sobre se seria candidato às eleições gerais através de um curto vídeo com o título “A minha decisão” publicado no Twitter. “No dia 10 de Dezembro, irei entregar a faixa presidencial a quem tenha sido eleito legitimamente nas urnas pelo voto popular”, afirma o Presidente.

“Trabalharei para que seja um companheiro ou uma companheira do nosso espaço político que represente aqueles pelos quais continuamos a lutar por uma pátria justa com igualdade para todos e todas”, acrescentou.

Fernández não deixou de aludir à discórdia no seio do seu Governo, que levou quase ao ponto de ruptura com a vice-Presidente Cristina Kirchner, que, por seu turno, também não deverá voltar a ser candidata à Casa Rosada depois de ter sido condenada num caso de corrupção em Dezembro. “Não tenho na Frente de Todos um só adversário”, garantiu o chefe de Estado, referindo-se à coligação eleitoral pela qual foi eleito em 2019.

Segundo a imprensa argentina, a divulgação dos dados da inflação na semana passada, que ascendeu a 7,7%, foi entendida como um sinal de que será muito difícil reverter a grave crise económica na Argentina a tempo das eleições. A situação é ainda mais dramática pela seca histórica que o país vive, uma das piores no último século, e que está a comprometer seriamente a produção agrícola e pecuária.

Num país em que o estado de crise é quase permanente, nos últimos dois anos a pobreza agravou-se e, com isso, a popularidade do governo de esquerda, eleito há quatro anos para combater as desigualdades herdadas da era de Mauricio Macri, afundou-se.

“O contexto económico obriga-me a dedicar todos os esforços a tratar dos difíceis momentos pelos quais atravessa a Argentina”, admitiu Fernández no vídeo.

Sem Fernández, a corrida eleitoral torna-se ainda mais imprevisível. A partir de Agosto, as duas principais coligações eleitorais, o Frente de Todos e o Juntos pela Mudança, de direita, vão organizar eleições primárias para escolherem os seus candidatos, mas as sondagens mostram que a bipolaridade poderá ser quebrada pela candidatura do economista Javier Milei, de extrema-direita.