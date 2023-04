Biden planeia anunciar recandidatura à Casa Branca na próxima semana

Está para breve o anúncio formal da recandidatura de Joe Biden à Casa Branca. Fontes próximas do actual Presidente dos Estados Unidos avançaram esta quinta-feira que a declaração pode ser feita já na próxima terça-feira, com a publicação de um vídeo de campanha que está a ser produzido.

A confirmar-se a data avançada, o anúncio acontecerá precisamente quatro anos depois de Biden ter lançado a sua anterior campanha presidencial, que resultou na derrota do republicano Donald Trump, então candidato a um segundo mandato em Washington. A data avançada para o anúncio de Biden não é, no entanto, definitiva.

Durante a visita na semana passada à Irlanda, Joe Biden tinha dito que anunciaria a entrada na corrida de 2024 "relativamente em breve". De acordo com o The New York Times, o Presidente norte-americano vai passar o fim-de-semana no retiro presidencial de Camp David, no estado de Maryland, com a família e alguns membros da sua equipa mais próxima. O jornal adianta que o democrata ainda não deu luz verde para o anúncio da candidatura ser feito.

Com 80 anos, Biden já é o Presidente mais velho da história dos Estados Unidos e, caso consiga a reeleição, terá 86 anos no final do segundo mandato de quatro anos. O mandato actual tem sido marcado por baixos índices de aprovação entre o eleitorado: de acordo com uma sondagem da Reuters/Ipsos divulgada no domingo, apenas 39% dos norte-americanos consideram positivo o trabalho desenvolvido pela sua administração.

Biden não terá grandes dificuldades em garantir a nomeação democrata, ainda que apenas 45% dos democratas ouvidos na sondagem tenham dito que o actual Presidente não deveria recandidatar-se em 2024, contra 48% que consideram o contrário.

Do lado republicano, ainda não há candidato definido para 2024. As sondagens mostram que Donald Trump lidera o conjunto de pré-candidatos, à frente de nomes como o governador da Florida, Ron DeSantis, o ex-vice-presidente Mike Pence ou a antiga embaixadora na ONU, Nikki Haley.

Biden já tem preparado terreno para o anúncio, explorando ao longo das últimas semanas temas prováveis de discussão durante a campanha eleitoral. E já tem agendado para a próxima semana um encontro com os principais financiadores da campanha anterior, antecipando um esforço monetário consideravelmente superior: ao contrário da corrida de 2020, condicionada pela pandemia, a campanha de 2024 exigirá várias viagens a estados decisivos para a obtenção do segundo mandato.