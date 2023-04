Rostos da aldeia. António Matos, o padeiro de Provesende

Neste episódio do podcast Rostos da Aldeia vamos até Provesende, uma aldeia do concelho de Sabrosa, conhecer António Matos. E vamos encontrá-lo junto a um gigantesco fogão a lenha, onde está a enfornar as centenas de bolas de pão, ora de centeio, ora de trigo, que religiosamente faz, seguindo as receitas da sua mãe. António Joseph, como lhe chamam na aldeia, já andou pela Arábia Saudita e pela Suíça, mas tenciona acabar os seus dias de trabalho junto àquele forno onde sempre viu a mãe a cozer pão. E, recusando haver grandes segredos, garante que faz tudo da mesma maneira, desde sempre. O forno fica pronto de véspera, com lenha pronta, e as farinhas pesadas e prontas a amassar. Num dia faz broas de milho e no outro broas de centeio. Aprendeu com a mãe que o pão é como o comboio, não espera por ninguém. Diz que a vida na padaria não é fácil nem é para todos. Mas espera poder continuar por muito tempo.

A plataforma Rostos da Aldeia é um projecto da jornalista Luísa Pinto, do blogger Filipe Morato Gomes, do videógrafo Tiago Cerveira e do compositor Daniel Pereira Cristo. A locução é de Sónia Borges.