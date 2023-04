Depois de ter sido dado como desaparecido, Drake Bell enfrenta processo de divórcio

Há uma semana, foi dado como desaparecido, mas depressa encontrado são e salvo. Uma semana depois, a mulher do actor deu entrada com o pedido de divórcio.

“Deixa-se o telefone no carro e não se atende durante a noite e é isto?” A publicação de Drake Bell no Twitter, a brincar com o facto de ter sido dado como desaparecido, foi apagada. Mas o jovem actor, que granjeou fama pela série infanto-juvenil Drake & Josh, do canal Nickelodeon, não saiu incólume do incidente.

De acordo com o site de entretenimento TMZ, uma semana depois, a mulher de Drake Bell, Janet Von Schmeling, deu entrada com um processo de divórcio, citando “diferenças irreconciliáveis” e no qual pede a custódia legal e física do bebé do casal, bem como apoio financeiro.

A 13 de Abril, a antiga estrela infantil, hoje com 36 anos, foi dada como desaparecida e o Departamento de Polícia de Daytona Beach, Florida, publicou um apelo no Facebook, informando que os agentes estavam à procura de Bell. Pouco depois, o actor foi encontrado são e salvo.

De acordo com um relatório policial citado pelo TMZ, o irmão da estrela contactou as autoridades por ninguém saber do actor e por Bell ter declarado que não queria estar vivo na sequência de preocupações com a custódia do filho. Numa gravação áudio da chamada para a linha de emergência norte-americana, obtida pela Entertainment Tonight, um agente da polícia de Orlando relatou as preocupações da família sobre intenções suicidas de Bell.

Drake Bell e Janet Von Schmeling, que anunciaram o casamento e o nascimento de um filho no Twitter, em 2021 (“Estou casado há quase três anos, e somos abençoados por sermos os pais de um filho maravilhoso”, escreveu Bell na altura), separaram-se no ano passado. Em Janeiro, a People citou um amigo do casal que garantiu que os dois estavam “empenhados em manter uma relação pacífica de co-participação e em dar ao seu filho a melhor vida possível”.

Em Junho de 2021, o actor e cantor foi detido por colocar menores em perigo e partilhar conteúdos inapropriados. Acabou por ser condenado, um mês depois, a dois anos de pena suspensa, com 200 horas de serviço comunitário, e obrigado a registar-se como agressor sexual.

A história recua a 2017, quando Drake Bell terá começado a conversar, através das redes sociais, com uma menor de 15 anos. O actor tinha, na altura, 31 anos. As conversas terão sido, por vezes, de cariz sexual, revelou a investigação do Departamento da Polícia de Cleveland, em Ohio, EUA. A 1 de Dezembro daquele ano, o artista tinha um concerto marcado para aquela cidade, onde se terá encontrado com a vítima.

Através de uma videoconferência, ao tribunal do condado de Cuyahoga, a jovem, agora com 19 anos, contou que o cantor a forçou a actos sexuais, tanto nos bastidores do concerto, como num hotel em Cleveland. O porta-voz da acusação, Tyler Sinclair, disse, nessa mesma audiência, que Bell terá “violado o seu dever de cuidado” nessa noite. Todavia, o advogado do artista, Ian N. Friedman, nega que este tenha feito qualquer pedido dessa natureza à jovem e garante não existirem provas que sugiram que tal tenha acontecido (as alegações não faziam parte do conjunto de crimes de que o actor era acusado).

O artista admitiu que a sua “conduta foi errada” e elaborou um pedido de desculpas à jovem: “Peço desculpa se prejudiquei a vítima de alguma forma — não era essa a minha intenção. Tenho levado este assunto muito a sério e, mais uma vez, quero pedir-lhe desculpa e a todos os que tenham sido afectados pelas minhas acções”.