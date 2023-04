Benfica faz nova participação ao Conselho de Disciplina a envolver o FC Porto

O Benfica informou nesta sexta-feira ter feito nova participação ao Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), à luz de declarações de Pinto da Costa, que, diz, terem o propósito de "condicionar as arbitragens".

"O Sport Lisboa e Benfica informa que fez uma participação no Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol relativa às declarações do presidente do FC Porto tornadas públicas na quarta-feira, dia 19 de Abril. Declarações que visam condicionar as arbitragens neste final de campeonato e que, não tendo merecido a acção do Conselho de Disciplina nas últimas 48 horas, justificam este procedimento do Sport Lisboa e Benfica", refere o clube.

A participação surge depois de o presidente do FC Porto ter expressado, em editorial na revista Dragões, estar crente na revalidação do título, com vitórias nos seis jogos que faltam na I Liga e desde que "impere a verdade desportiva".

"Acredito que com este espírito, esta qualidade e esta ética de trabalho temos todas as condições para ganhar os seis jogos que faltam até ao fim do campeonato. E acredito que isso pode vir a permitir-nos alcançar o nosso objetivo, desde que em todos os jogos impere a verdade desportiva, o que nem sempre aconteceu este ano", escreveu o dirigente.

Já na quinta-feira, o CD da FPF informou ter aberto um processo à FC Porto SAD, ao administrador Vítor Baía e ao treinador Sérgio Conceição, após uma queixa do Conselho de Arbitragem e do Benfica, em alusão também a alegadas "pressões" da estrutura portista.