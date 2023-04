Fim-de-semana na TV: Arroz, Beautify Junkyards, um dia da Terra e outro do livro

CINEMA

Nightcrawler - Repórter na Noite

Nos Studios, sábado, 23h10

Ao perceber que existe um filão de jornalismo criminal que filma acidentes, assassinatos e outros casos de polícia, para depois vender aos canais televisivos, Lou Bloom decide entrar no negócio. Mas o sucesso traz também a desorientação, entre a ambição desmedida e o que é moralmente correcto. Escrito e dirigido por Dan Gilroy, o filme conta com Jake Gyllenhaal, Rene Russo, Bill Paxton e Ann Cusack.

Linhas de Wellington

RTP2, sábado, 23h19

John Malkovich, Mathieu Amalric, Isabelle Huppert, Michel Piccoli, Chiara Mastroianni, Nuno Lopes, Soraia Chaves, Carloto Cotta, José Afonso Pimentel, Adriano Luz, Albano Jerónimo, Maria João Bastos e Manuel Wiborg fazem parte do elenco estrelar que dá vida a este filme sobre o papel das Linhas de Torres na retirada das tropas francesas na terceira invasão, em 1810.

O filme, que começou como um projecto pessoal do realizador Raoul Ruiz, seria terminado, após a sua morte, por Valeria Sarmiento, a sua viúva. O argumento é de Carlos Saboga.

Lion - A Longa Estrada para Casa

Cinemundo, domingo, 21h

Dev Patel, Nicole Kidman, Rooney Mara, David Wenham e Sunny Pawar encarnam as personagens deste filme dramático dirigido por Garth Davis e nomeado para seis Óscares. O argumento, de Luke Davies, baseia-se na autobiografia de Saroo Brierley, um homem que partiu em busca da família a que perdeu o rasto aos cinco anos, na Índia, quando entrou numa carruagem para descansar e foi levado para longe.

Lion - A Longa Estrada para Casa faz parte de uma maratona de adaptações de literatura ao cinema, escolhidas para assinalar o Dia Mundial do Livro. Antes, passam Negócio das Arábias (às 15h40), O Sétimo Filho (17h20) e Wonder - Encantador (19h05); depois, Kick Ass - O Novo Super-Herói (23h).

Birds of Prey (e a Fantabulástica Emancipação de Uma Harley Quinn)

AXN, 22h

Depois de romper com Joker, Harley Quinn mete-se numa parceria improvável para impedir que um vilão tome Gotham de assalto. Eis o mote desta comédia de acção, aventura e contornos feministas, inspirada em personagens da DC Comics, que continua a história de Esquadrão Suicida, de David Ayer.

A realização é de Cathy Yan; o guião, de Christina Hodson. Margot Robbie, Mary Elizabeth Winstead, Jurnee Smollett-Bell, Rosie Perez, Chris Messina, Ella Jay Basco, Ali Wong e Ewan McGregor assumem as personagens.

O filme fecha o especial Do Papel para o Ecrã, que neste domingo ainda inclui a trilogia realizada por Ron Howard em torno do simbologista Robert Langdon (Tom Hanks), o herói dos best-sellers de Dan Brown: O Código da Vinci, Anjos e Demónios e Inferno (a partir das 14h).

Regresso ao Amor

TVCine Top, domingo, 21h30

Sigourney Weaver e Kevin Kline fazem par nesta comédia romântica estreada em 2021. É realizada por Maya Forbes e Wally Wolodarsky, que também escrevem o argumento com Thomas Bezucha, a partir do livro de Ann Leary. Após um divórcio difícil e alguns meses numa clínica de reabilitação, Hildy volta à pequena cidade onde nasceu, em busca de um recomeço. Ali reencontra Frank, uma antiga paixão do liceu, com quem acaba por se envolver.

A Educadora de Infância

RTP1, domingo, 1h

Lisa Spinelli é uma educadora de infância que se dedica de corpo e alma às crianças. Um dia, ao observar Jimmy, de cinco anos, a recitar um poema da sua própria autoria, percebe que ele tem um talento fora do comum. Fascinada, decide que essas capacidades têm de ser alimentadas e que o prodígio tem de ser protegido. A obsessão não tarda a levá-la a ultrapassar os limites do admissível, colocando em causa não só a sua credibilidade mas também a integridade física da criança.

Versão norte-americana de Haganenet, realizado em 2014 pelo israelita Nadav Lapid, A Educadora de Infância estreou-se em 2018. Escrito e dirigido por Sara Colangelo, o filme ganhou o prémio de melhor realização no Festival de Sundance. Maggie Gyllenhaal, Gael García Bernal e Ato Blankson-Wood assumem as personagens.

DOCUMENTÁRIOS

The Cove - A Baía da Vergonha

TVCine Edition, sábado, 16h15

Vencedor do Óscar de melhor documentário em 2010, trouxe à luz detalhes cruéis da caça aos golfinhos na baía de Taiji, no Japão. É um trabalho conjunto do treinador Richard O’Barry, do realizador Louis Psihoyos e de uma equipa da Oceanic Preservation Society, feito à revelia das autoridades locais.

É o primeiro documentário de uma sessão tripla motivada pelo Dia da Terra. Prossegue com Desperdício Desperdiçado (às 17h50), em que Pedro Serra retrata o freeganismo, e Se o Mar Deixar (às 19h15), de Luís Alves de Matos, resultante de 15 anos de filmagens em torno de um pescador.

Segredos dos Elefantes

Nat Geo Wild, sábado, 17h

Estreia. Depois de ter produzido Os Segredos das Baleias, que tinha a voz de Sigourney Weaver a conduzir um mergulho no fascinante universo dos cetáceos, o triplamente oscarizado James Cameron reinveste na vida selvagem. Desta vez, o protagonista é o maior animal terrestre e a narradora é a (também oscarizada) actriz Natalie Portman.

Novamente timbrada pela National Geographic, a série é composta por quatro episódios – Deserto, Savana, Ásia e Floresta tropical – repletos de imagens raras. Captadas de perto nos habitats dos elefantes, revelam a complexidade dos hábitos, dos rituais, das emoções e dos sistemas sociais destes majestosos mamíferos. Segredos dos Elefantes estreia-se em bloco no Nat Geo Wild e também na Disney+.

Caro Plástico

RTP2, sábado, 17h21

Com o subtítulo Uma tóxica história de amor, o documentário de Dorothée Adam apresenta-se como uma reflexão abrangente sobre o consumo e o impacto deste material, desde a revolução que operou no nosso estilo de vida, em meados do século XX, até às nefastas consequências para o planeta, hoje tão visíveis. Até que ponto estaremos dispostos a prescindir dele? É esta a pergunta a que cientistas, ambientalistas e políticos tentam responder.

A RTP2 estreia outro documentário logo a seguir: Céu em Chamas, acerca de testes nucleares executados pelos EUA, nos anos 1950, no atol de Bikini.

A Grande Onda

Odisseia, sábado, 22h30

A possibilidade de um novo tsunami atingir a Península Ibérica move este trabalho realizado por Fernando Arroyo Castilla, entre Portugal e Espanha. Em colaboração com cientistas, especialistas, socorristas, activistas e políticos, produz simulações que alertam para “uma verdade que todos têm medo de ouvir, mas que não devemos ignorar” e deixam a pergunta: estaremos preparados?

As Filhas da Revolução Sexual

TVCine Edition, domingo, 12h30

Dana Adam Shapiro, nomeado para o Óscar graças a Murderball - Espírito de Combate, realiza este documentário acerca das Dallas Cowboys Cheerleaders – “uma história de pompons, liberdade e patriotismo”, anuncia a sinopse. O sucesso e fenómeno gerados pela claque são enquadrados pelo impacto da revolução sexual, com foco em Suzanne Mitchell, a mulher que liderou o grupo entre 1976 e 1989.

DANÇA

Arroz

RTP2, sábado, 22h02

O coreógrafo taiwanês Lin Hwai-min assina este espectáculo inspirado no ciclo de vida do arroz e dançado pela Cloud Gate Dance Theatre, ao som de música clássica oriental e ocidental.

Foto Arroz LIU Chen-hsiang

MÚSICA

Cosmorama Moving Images

RTP2, domingo, 00h10

Nascido da reclusão pandémica, este filme-performance dos Beautify Junkyards mostra-os a tocar, rodeados de outros vídeos originais, num ambiente algo labiríntico, surreal e hipnótico. É uma extensão visual do álbum Cosmorama (2021), o quarto álbum de uma discografia iniciada com um álbum homónimo em 2013. A folk luminosa e caleidoscópica da banda continuou a expandir-se em The Beast Shouted Love (2015) e The Invisible World of Beautify Junkyards (2018).

DESPORTO

Atletismo: Maratona da Europa

TVI, domingo, 8h

Ligação directa a Aveiro para acompanhar a terceira edição da competição de atletismo que saiu à rua pela primeira vez em 2019. “Amadrinhada” pela campeã Aurora Cunha, percorre cerca 42 quilómetros em terreno quase sempre plano. Paralelamente, inclui a meia e a minimaratona, bem como uma caminhada solidária.

INFANTIL

Galactic Agency

Panda Kids, sábado, 13h

Estreia. A série animada aterra nos fins-de-semana a bordo de uma nave-torradeira. Alguém precisa de reparações? É só chamar esta equipa. Faz trabalhos ao domicílio em qualquer ponto da galáxia e seja qual for a avaria e a criatura a precisar de ajuda.

A Casa Fantasma (VP)

SIC Kids, domingo, 18h

Nomeado para o Óscar de melhor filme de animação, marcou a estreia de Gil Kenan como realizador. A história começa na véspera do Dia das Bruxas, quando DJ, Chowder e Jenny descobrem que a casa em frente à de DJ está assombrada. Parece ter vida própria e engolir tudo o que se aproxima. Mas os três jovens arquitectam um plano para vencer as forças do mal que a dominam.