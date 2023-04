Dois funerais para Greg Wohead voltar ao passado

No espaço de quatro semanas, o actor e encenador regressou a um lugar a que já chamou casa. In Floods, no lisboeta TBA sexta e sábado, questiona quem somos dentro e fora da família.

O telefone vibra com insistência. No visor, “Mom”. Greg está a meio de uma intensa cena de sexo com o namorado. Este não é o momento para uma mãe se intrometer na sua intimidade. O telefone continua a vibrar. E continua a vibrar mais tarde, durante um jantar em que Greg apresenta Mark a alguns dos seus amigos, e este não é também o momento para interromper uma partilha importante do plano afectivo de Greg. Não é altura para escutar histórias de uma família distante.