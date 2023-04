Descobertos 50 túmulos que devem permitir saber mais sobre a história antiga de Paris

Em Paris, numa escavação arqueológica realizada a propósito de obras que estão a ser feitas para criar mais uma saída numa estação de metro, foram descobertos cerca de 50 túmulos, “globalmente datados do século II”, revelou esta quarta-feira o Instituto Nacional de Investigação Arqueológica Preventiva francês (INRAP). As sepulturas estão na designada necrópole de Saint-Jacques, o cemitério mais importante da antiga Lutécia, nome da cidade romana que é hoje Paris.

“A maior parte do nosso conhecimento desta necrópole provém de observações de uma pequena parte das sepulturas e incinerações que a compunham, feitas no século XIX durante grandes obras em Paris”, informa o INRAP num comunicado de imprensa.

O El País escreve que, na altura destas escavações bicentenárias, que terão permitido perceber que o cemitério foi usado de forma regular entre os séculos I e III, os investigadores “interessaram-se sobretudo pelos objectos considerados preciosos”, que foram removidos dos túmulos. Não retiraram para análise amostras dos "corpos encontrados e outros elementos que poderiam ajudar a estudar melhor” o cemitério e, também, a história antiga de Paris.​ História essa que não é imensamente conhecida, disse à imprensa o presidente do INRAP, Dominique Garcia. O arqueólogo afirmou que as sepulturas agora encontradas “abrem uma janela para o mundo de Paris durante a antiguidade”.

A secção da necrópole agora descoberta nunca tinha sido escavada. Segundo o diário El País, trata-se de uma parcela com cerca de 200 metros quadrados, um tamanho pequeno considerando que o cemitério chegou a ocupar “um espaço de quatro hectares quando Lutécia estava no seu apogeu”.​

Havia vários objectos da vida quotidiana, como recipientes de cerâmica, em alguns dos caixões Gwenaëlle Desforges Foram encontrados esqueletos de homens, mulheres e crianças Camille Colonna Fotogaleria Havia vários objectos da vida quotidiana, como recipientes de cerâmica, em alguns dos caixões Gwenaëlle Desforges

Nos túmulos, que conseguiram permanecer conservados “apesar das múltiplas infra-estruturas que foram construídas [naquela região] na década de 1970”, estavam esqueletos de homens, mulheres e crianças. O INRAP refere que, numa “provável cova de oferendas” a entidades divinas, foram também descobertos os restos mortais de um porco e de um outro animal de dimensões mais reduzidas. A escavação revelou igualmente vários recipientes de vidro e cerâmica.

Em alguns dos caixões foram ainda encontrados objectos como fíbulas, espécie de alfinete com que os romanos e os gregos prendiam as vestes, jóias, cintos e “vestígios de sapatos”. “Como naquela época existia a convicção de que havia outra vida depois da morte, eram deixados objectos na sepultura” de modo a que o defunto pudesse servir-se deles no além, disse Dominique Garcia, citado pelo El País. O arqueólogo especulou que os recipientes de cerâmica que foram encontrados “seguramente” teriam comida lá dentro.

Camille Colonna, antropóloga do INRAP, comentou com a imprensa que a equipa responsável pela escavação estava “muito feliz” por ter descoberto um esqueleto com uma moeda na boca, o que permitiu aos especialistas datarem o enterro como tendo acontecido no século II. Este instituto francês entende que a moeda seria, “provavelmente”, para Caronte, figura que na mitologia grega é o banqueiro de Hades, deus dos mortos. O pagamento servia para garantir que as almas dos defuntos teriam lugar na sua barca, que percorria as águas dos rios Estige e Aqueronte para as transportar para o além.

Resume o El País que o achado arqueológico deverá permitir “conhecer melhor os ritos funerários” (e, através destes, o estilo de vida) dos parísios, povo celta que na antiguidade viveu nas margens do rio Sena, no território que hoje compreende Paris. Em seguida serão feitos estudos de ADN para obter informações sobre o estado de saúde das pessoas ali sepultadas à data da sua morte, na esperança de conhecer melhor o povo que ousou combater Júlio César.