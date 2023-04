Teresa Serafim, do PÚBLICO, vence prémio da Agência Nacional de Inovação

As jornalistas Teresa Serafim, do PÚBLICO, e Rita Colaço, da Antena 1, foram as vencedoras do Prémio Nacional de Inovação na Comunicação Social 2022, promovido pela Agência Nacional de Inovação (ANI).

Teresa Serafim foi distinguida pela reportagem “Dentro da ciência de uma missão espacial em Lisboa”, que acompanhou o trabalho dos cientistas dos laboratórios da Faculdade de Ciências da Universidade, em preparação para a missão Hera da Agência Espacial Europeia (ESA). Já Rita Colaço foi premiada por "A vida secreta dos algoritmos", um trabalho da Antena 1 que explora a forma como os algoritmos nos podem ajudar ou prejudicar quando são programados para decidir por nós com base em enormes quantidades de dados.

O Prémio Nacional de Inovação na Comunicação Social visa reconhecer a qualidade jornalística, distinguindo os melhores trabalhos na área da inovação de base científica e tecnológica desenvolvida em Portugal, ou em parceria com entidades nacionais. A missão é aproximar os órgãos de comunicação social à comunidade científica e tecnológica e valorizar a importância da divulgação da inovação que acontece em Portugal.

Este ano, também foram atribuídos os prémios da edição de 2021, que foram para Miriam Alves, da SIC, com o quinto episódio da série “Os Descobridores”, e Rui da Rocha Ferreira, da Exame Informática, com “Portugal Quântico”. O trabalho "Relíquias religiosas do Museu de São Roque vão viver na blockchain", da jornalista do PÚBLICO Karla Pequenino, esteve entre os finalistas de 2021.

O Prémio de Imprensa Regional foi para Maria Simiris, do jornal Barlavento, com a peça “Bake My Dog Happy: a marca pioneira algarvia vem ensinar a cãozinhar”.

Os jornalistas Fátima Caçador, do site de notícias de tecnologia Sapo Tek, e Lourenço Medeiros, da SIC, receberam, respectivamente, os prémios carreira para os anos de 2021 e 2022.

A cerimónia de entrega de prémios aconteceu esta sexta-feira, dia 21 de Abril, data em que se assinala o Dia Mundial da Criatividade e da Inovação, em Vila Nova de Gaia. O evento contou com uma palestra do correspondente internacional do The Economist, Robert Lane Greene.