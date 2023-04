PSP detém suspeitos de furtos em ourivesarias

Suspeitos actuavam em centros comerciais do distrito de Lisboa, distraindo lojistas. Levaram relógios caros e peças em ouro.

A PSP deteve esta quinta-feira quatro suspeitos de furtos em ourivesarias em centros comerciais no distrito de Lisboa.

Os homens não recorriam a violência para actuar, preferindo distrair os lojistas enquanto cúmplices seus aproveitavam para subtrair dos estabelecimentos comerciais relógios caros e peças em ouro.

A investigação policial iniciada em Agosto do ano passado deu conta de quatro furtos, que somaram prejuízos na ordem de alguns milhares de euros, mas das buscas domiciliárias realizadas hoje no Bairro Padre Cruz, em Lisboa, poderão resultar indícios de mais crimes do mesmo género perpetrados pelo grupo, uma vez que terão sido apreendidos objectos de ourivesaria que não constavam da lista participada às autoridades pelos lesados.

Durante a operação, que é da responsabilidade da Divisão de Investigação Criminal do Comando Metropolitano de Lisboa, foram encontrados estupefacientes numa das residências alvo de buscas.