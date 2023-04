Montenegro não vai imitar Costa, anotem

Líder do PSD não disse apenas que não fará acordos com o Chega – avisou que se demite, se o PSD ficar em segundo lugar mesmo que haja maioria de direita.

A última entrevista de Luís Montenegro, à CNN, teve como grande notícia o afastamento de qualquer acordo com o Chega que permita ao PSD formar governo, mas o líder do PSD fez outra promessa importante que é preciso reter. Montenegro disse preto no branco que se demitirá, caso o PSD fique em segundo lugar nas eleições legislativas, porque entende que ficar em segundo “é perder”, ou seja, não tentará sequer fazer o mesmo que o socialista António Costa fez em 2015, quando deitou abaixo o Governo minoritário de Passos Coelho e conseguiu uma aliança com outros partidos (BE, PCP e PEV) para chegar ao poder.