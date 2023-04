O TikTok está a viver num filme de Wes Anderson — e Lisboa é protagonista

Não é a primeira vez que a cinematografia de Wes Anderson, reconhecível pela palete de cores pastel, padrões e simetria meticulosa, se transforma numa tendência nas redes sociais. Depois de passar pelo Tumblr e pelo Instagram, chega a vez de o TikTok explorar a nostalgia do realizador norte-americano.

Nesta nova trend, que conta com mais de 560 milhões de visualizações na plataforma, os utilizadores transformam momentos do dia-a-dia e viagens em filmes de Wes Anderson, através de filtros e ângulos de filmagem que remetem para o estilo do cineasta, sempre acompanhado da banda sonora de Grand Budapest Hotel ou The French Dispatch.

A tendência já chegou a Portugal e Lisboa é o cenário de eleição para recriar a atmosfera vintage, seja numa estação de comboios, no Starbucks ou numa biblioteca. Os utilizadores tentam provar que qualquer lugar e momento se pode adequar ao universo cinematográfico do cineasta. Alguns vídeos recuperam fontes tipográficas utilizadas em alguns dos filmes mais conhecidos do realizador.

Não é estranho que estes vídeos tenham começado a surgir na plataforma. Na verdade, esta é só mais uma forma de encontrar beleza e romantizar as situações comuns do dia-a-dia, algo que está intrínseco à identidade do TikTok. Além disso, Asteroid City, o novo filme de Wes Anderson com Tilda Swinton, Margot Robbie e Tom Hanks deverá chegar aos cinemas no Verão.

Para os que não estão familiarizados com os visuais excêntricos do realizador, já existem tutoriais que explicam segundo a segundo como criar o melhor TikTok ao estilo Wes Anderson (não sabemos o que o realizador achará disto).O truque será filmar cenas quase estáticas, com linhas rectas e ter como fundo edifícios ou paisagens com tons mais quentes. Tudo isto de forma obsessivamente simétrica — e com o eléctrico a passar.