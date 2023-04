Lula tomou partido dos ditadores

Não compreendo esta súbita e estranha aproximação do Presidente da República brasileiro à China de partido único e à Rússia agressora de um Estado-membro das Nações Unidas desde a sua independência, aliás facto sempre reconhecido por Moscovo.

Mais estranho ainda é ver este senhor dar pancadas na NATO e na UE, culpando estas organizações pela guerra de agressão perpetrada pela Rússia do, ao que parece, seu grande amigo Putin.

Como cereja no topo do bolo, este chefe de Estado visita um Estado-membro das ditas organizações que ele diz serem responsáveis pela guerra e ninguém tem a coragem de lhe dizer que nada vem fazer a Portugal se, como ele diz, o nosso país é co-responsável pela guerra na Ucrânia? É preciso muita lata e acho piada e sinto mesmo uma profunda mágoa por o Presidente da República e o Parlamento perderem tempo com um aliado de Moscovo e da sua política.

O 25 de Abril, apesar das frustrações que gerou, merecia outra personagem na casa-mãe da democracia portuguesa. Bem oportuna foi a crónica de Nuno Severiano Teixeira sobre a personagem e os seus perigosos desvios.

Manuel Alves, Lisboa

O desrespeito do Metro pelos utentes

O Metropolitano de Lisboa anunciou nos últimos dias que, com efeito ao início desta semana, a estação de Telheiras irá fechar até meados de Julho devido às obras da linha circular. O impacto é imenso. Vários liceus (pelo menos quatro) são abrangidos por esta estação, onde se cruzam as linhas amarela e verde. Será que esta interrupção não poderia esperar até Julho, quando o período de aulas estaria finalizado? Alguém pensou nisso? E a CML não tem uma palavra a dizer ou será que nem se apercebeu do facto?

Paulo Rebordão, Lisboa

Censura dos tempos modernos

Vivemos tempos conturbados e inquietantes. Predomina a imposição do pensamento único, repressivo e absolutamente intolerante, para com todos que ousam divergir em pensamento. Essa visão pretensamente moralista e ultramoderna representa a nova censura dos tempos modernos. A alteração de linguagem em livros e músicas, a reescrita da história, a destruição de monumentos evocativos da história universal, bem como a padronização de regras e de comportamentos, supostamente lesivos dos princípios básicos da inclusão e da sensibilidade humana, não são mais do que a imposição de uma ditadura ignóbil de censura e intolerância. Um vil ataque à criatividade, ao direito ao contraditório e à essência da dúvida, para além de desafiar a própria inteligência de cada um.

A nós, compete-nos obedecer e não questionar, como autómatos programáveis e seguidistas. Aos outros, são desconsideradas e desacreditadas as suas opiniões e menosprezado o direito à diversidade de opinião. Este cenário não poderá continuar, sob pena de caminharmos para um labirinto sem saída, nem escolha possível. Compete-nos ser ousados, levantando a voz, libertando o pensamento, ousando criticar e lutar contra este modelo concentracionário que nos asfixia e estupidifica. Não estamos condenados a suportar este estado de escravatura e censura modernas. Assim não!

Alfredo Fernandes, Rio Tinto

Acordo escondido com Chega de fora​

Na ânsia de finalmente ser encontrada uma garantia para um cenário futuro, políticos e analistas de direita mostraram-se, nos últimos dias, aliviados por finalmente — no seu entender — o PSD ter descartado, pela palavra do seu presidente, qualquer acordo com o Chega. Mas será que isso aconteceu de facto? A verdade é que Luís Montenegro, em entrevista televisiva, garantiu que, se o PSD vier no futuro a formar governo, o fará sem recurso a políticas ou políticos racistas ou xenófobos. Nunca, na ocasião, falou no Chega e quando, mais tarde, jornalistas o questionaram se era ao Chega que se referia, iludiu a resposta e alegou que era necessário um governo novo com políticas novas.

O próprio André Ventura, ao comentar as afirmações de Montenegro na entrevista, disse, numa primeira alusão às suas declarações, pensar que era ao Chega que se dirigia, mas sem que o pudesse garantir. Como é que tudo isto surgiu? Pelo facto de o Presidente da República (PR) ter dúvidas de que esse acordo não se viesse a concretizar após eleições que alegadamente convocasse. Este foi assim o resultado de uma fuga para a frente de Luís Montenegro para tentar convencer o Presidente da República a dissolver o Parlamento. Foi pouco assumido nas palavras, de tal maneira que prevalece uma dúvida de, lá no fundo, sempre existir a possibilidade de um acordo escondido com o Chega de fora... apenas por conveniência.

Eduardo Fidalgo, Linda-a-Velha