Para as mulheres, todas as promessas de igualdade do 25 de Abril ainda não foram cumpridas. Precisamos de uma revolução feminista, inevitavelmente benéfica para homens e rapazes.

Em 2019, mulheres de todo o mundo cantaram a canção do grupo feminista chileno LasTesis Un violador en tu caminho. De dedo em riste, gritaram o refrão: “El violador eres tú!” Em poucas palavras, LasTesis conseguiram passar algumas das mensagens mais essenciais sobre a violência sobre mulheres, conseguiram aliar a crítica à estrutura patriarcal e a colaboração das instituições à denúncia do comportamento individual, facilitado por esta mesma estrutura. Uma ordem patriarcal que permite a banalização da violência e a sua impunidade. Para além disso, LasTesis não se deixaram distrair pelo ruído dos zelosos funcionários do patriarcado. Colocaram o debate sobre as violências feitas às mulheres no seu lugar. Todas sabemos. A culpa não é das sobreviventes. O agressor és tu!