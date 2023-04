Supremo dos EUA mantém venda de pílula abortiva e adia decisão final

O Supremo Tribunal dos Estados Unidos estendeu até sexta-feira a autorização da venda sem restrições do medicamento abortivo mifepristone, disponível há mais de 20 anos e usado actualmente em mais de metade dos abortos no país.

Segundo o jornal New York Times, a suspensão da entrada em vigor de uma proibição de venda — ordenada a 7 de Abril por um juiz do Texas — sugere que a maioria conservadora no Supremo está dividida, o que pode ser um sinal encorajador para a defesa do acesso ao aborto em condições de segurança nos EUA.

Noutras decisões recentes sobre questões relacionadas com o aborto — principalmente o fim do direito constitucional ao aborto nos EUA, decidido no Verão de 2022 —, a maioria conservadora do Supremo manteve-se unida, e não houve sinais de que algum dos seis juízes mais à direita estivesse inclinado a juntar-se aos três juízes mais à esquerda.

Depois de o Supremo ter revertido o direito constitucional ao aborto — anulando uma decisão de 1973, conhecida como Roe v. Wade —, o movimento anti-aborto nos EUA lançou uma campanha nos tribunais para tentar bloquear a venda do mifepristone, o primeiro de dois usados no aborto medicamentoso.

O mifepristone, à venda nos EUA desde 2000 — e em Portugal desde 2007 —, é tomado sob a forma de comprimido para bloquear a hormona responsável pela manutenção da gravidez, a progesterona; num segundo momento, 36 horas ou 48 horas após a toma do mifepristone, segundo as indicações da Direcção-Geral de Saúde, a toma de um outro medicamento, o misoprostol, "irá provocar contracções no útero, causando hemorragia e a expulsão do conteúdo uterino".

"Os métodos não cirúrgicos de interrupção da gravidez têm provado ser seguros e eficazes, com resultados equivalentes aos dos métodos cirúrgicos", diz o site da DGS.

Decisões contraditórias

Em causa está uma série de decisões contraditórias, em tribunais de primeira instância e num tribunal de recurso, sobre se o mifepristone deve continuar a ser vendido nos EUA.

No dia 7 de Abril, um juiz federal do estado do Texas, Matthew Kacsmaryk — um antigo advogado de associações ligadas ao movimento anti-aborto e conhecido opositor da prática —, deu razão a um grupo de associações que acusam a autoridade do medicamento norte-americano, a FDA (Food and Drug Administration), de não ter feito todos os ensaios clínicos necessários antes da aprovação de venda do mifepristone, em 2000, e de desvalorizar os perigos para a saúde das grávidas.

Alinhando totalmente com os queixosos — incluindo na utilização de linguagem do movimento anti-aborto, como "criança não nascida" —, o juiz Kacsmaryk ordenou a proibição total da venda do mifepristone, numa decisão que motivou fortes críticas das autoridades de saúde, de investigadores na área do medicamento e da indústria farmacêutica.

Num comunicado conjunto, representantes destes sectores alertaram que a proibição judicial de um medicamento homologado pela FDA há duas décadas terá consequências imprevisíveis para o investimento em novos medicamentos, principalmente em termos de financiamento para investigação.

Em sede de recurso, três juízes do Tribunal da Relação do 5.º Circuito — dois juízes nomeados por Donald Trump e uma juíza nomeada por George W. Bush — anularam parcialmente a decisão de primeira instância.

Segundo os juízes, numa decisão de 2-1 (com o voto contra da juíza nomeada por Bush, que se opôs totalmente à decisão do juiz Kacsmaryk), a proibição da venda do mifepristone não é possível porque os queixosos esperaram mais de 20 anos para se dirigirem aos tribunais, mas o mesmo não acontece com outras decisões da FDA em anos mais recentes, como a autorização da toma do mifepristone até às dez semanas e a venda do medicamento por correspondência, que foram assim revertidas pelo tribunal de recurso.

Em conjunto, a extensão do prazo para o uso do mifepristone — de sete para dez semanas — e a sua venda por correspondência foram muito importantes para o aumento do número de abortos realizados em segurança, segundo as organizações de defesa do direito ao aborto.

O caso complicou-se ainda mais quando um juiz federal do estado de Washington, Thomas Rice (nomeado por Barack Obama), deu razão a uma queixa de 17 procuradores-gerais eleitos pelo Partido Democrata, num processo distinto mas que tem o objectivo de anular a decisão do Texas. Na sua decisão, o juiz Rice proibiu a FDA de limitar a venda do mifepristone em quase todo o país.

Esta série de decisões contraditórias facilitou a chegada do caso ao Supremo Tribunal dos EUA, que irá agora decidir se a venda do mifepristone pode ser proibida ou limitada por decisão judicial, ou se a FDA deve manter-se como a autoridade máxima nas decisões relacionadas com a venda de medicamentos no país.