Fnac compra lojas MediaMarkt em Portugal para descolar do segundo lugar

A marca de retalho MediaMarkt sairá do mercado português após a concretização do negócio, ainda por aprovar. As actuais 10 lojas físicas passam a adoptar a insígnia Fnac.

É um negócio entre duas retalhistas de electrónica europeias e com accionistas comuns. A Fnac Darty Portugal comprou o negócio da MediaMarkt em território nacional, anunciou esta quinta-feira o grupo alemão em comunicado. As duas empresas “concordaram em não divulgar os detalhes financeiros da operação”, referem em comunicado, mas não escondem o objectivo de reforçar “significativamente” o actual segunda lugar no mercado de venda electrodomésticos, electrónica de consumo e produtos de entretenimento.

“A MediaMarktSaturn, subsidiária da Ceconomy AG, chegou a acordo com o retalhista francês de electrónica Fnac Darty para a venda estratégica do negócio da MediaMarkt em Portugal”, lê-se no comunicado enviado às redacções. Onde se acrescenta que a Fnac Darty Portugal, uma subsidiária detida a 100% pela Fnac Darty, “irá adquirir 100% da MediaMarkt Portugal, num acordo que inclui as 10 lojas físicas, o negócio online e a integração dos cerca de 450 colaboradores”.

Além de dona do grupo MediaMarkt, a Ceconomy AG detém uma participação minoritária de cerca de 24% no Fnac Darty desde 2017.

A explicação para a oportunidade do negócio é dada por Karsten Wildberger, CEO da MediaMarktSaturn e da Ceconomy: “Em Portugal, temos mantido a nossa posição ao longo dos anos num ambiente muito competitivo, graças ao forte desempenho da nossa equipa local. No entanto, o nosso negócio aqui ainda não atingiu dimensão suficiente para alcançarmos uma posição de liderança no mercado”. E acordo com o mesmo responsável, “a Fnac Darty é a número dois em Portugal”, juntando actividades das duas empresas, “esta posição será significativamente reforçada”. A cadeia Worten, do grupo Sonae (dono do PÚBLICO) lidera este segmento do mercado retalhista especializado.

Após a aprovação do negócio pelas autoridades nacionais, “a marca MediaMarkt terminará a sua actividade em Portugal”, adiantou fonte oficial ao PÚBLICO, acrescentando que se procederá “ao rebranding para a marca Fnac Darty”.

A MediaMarkt está no mercado português desde 2004, possuindo actualmente 10 lojas físicas e uma loja online, tendo registado “vendas 140 milhões de euros, ano fiscal 2021/22”, adiantou a mesma fonte.

A Fnac Darty é apresentada como “um dos principais retalhistas europeus de electrodomésticos, electrónica de consumo e produtos de entretenimento, com presença directa em vários países como França, Bélgica, Luxemburgo, Portugal, Espanha e Suíça”.

A MediaMarket espera que a operação seja concluída durante os próximos meses de Verão. Com Isabel Aveiro