Pedro Sousa sem pressa de se despedir dos courts

“Pedro Sousa Vintage” foi como o próprio apelidou a exibição realizada na segunda eliminatória do ATP Challenger 125 de Oeiras. O lisboeta de 34 anos tem reafirmado que este é o último torneio da carreira, mas não será uma retirada por falta de qualidade; o elevado nível do ténis exibido diante de Alexandre Muller, recém-entrado no top 100, voltou a entusiasmar quem assistiu ao encontro. Mas também, por vezes, a exasperar os adeptos, com o desperdício de pontos importantes.

No primeiro set, Sousa (462.º no ranking) deixou escapar uma vantagem inicial de 3-1 e, na segunda partida, serviu para fechar o encontro a 5-4 e 6-5, antes de se impor no tie-break, para ultrapassar Muller (97.º), por 7-5, 7-6 (7/3).

“Com excepção dos jogos em que servi para fechar – em que acelerei muito o jogo e ele também teve mérito –, fiz um grande jogo. Sabia que ele vinha da melhor semana da carreira, em grande forma, precisava de fazer um grande jogo e foi o que fiz. Ganhei a um bom jogador, já o conheço há bastantes anos, sabia que tinha entrado no top 100, mas nem sei em que lugar é que está; isso não é importante”, disse Sousa, que, em 2019, ocupou o 99.º posto do ranking.

No único encontro dos “quartos” de sexta-feira sem cabeças de série, o lisboeta vai defrontar (cerca das 14 horas) outro velho conhecido, o canadiano Steven Diez (269.º), a quem venceu nos últimos três de quatro duelos e eliminou João Sousa na ronda inicial. “Sei que tenho nível para discutir com qualquer jogador que esteja aqui, mas não sinto que tenha a confiança e consistência de outros anos – por não estar a jogar este tipo de torneios tantas vezes – para pensar que posso ganhar o torneio”, salientou Sousa.

Logo a seguir, Francisca e Matilde Jorge discutem o acesso à final de pares do Oeiras Ladies Open, após somarem a 17.ª vitótia consecutiva no circuito profissional, sobre Katarzyna Piter e Bibiane Schoofs, por 6-2, 6-3. Entretanto, o torneio ITF 100 de singulares ficou sem outra vedeta. A ex-número cinco do ranking, Eugenie Bouchard (298.ª) foi afastada pela montenegrina Danka Kovinic (72.ª), por 6-3, 7-5.

Em Munique, o BMW Open ficou sem representantes alemães depois da eliminação de Alexander Zverev (16.º). O alemão de sangue russo celebrava o 26.º aniversário, mas voltou a acusar a pressão de jogar em casa e perdeu com o australiano Christopher O’Connell (82.º), por 7-6 (7/2), 6-4.